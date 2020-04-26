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Это там курица убегает? Показываем фотографии, где самое забавное на заднем плане
Источник материала: СТВ
Как часто с вами происходят смешные случайности? Например, общаетесь вы с приятелями и видите, как у них за спиной кто-то ловит убегающую курицу. Или захотелось вам сфотографироваться на фоне моря, я там неизвестный человек бежит по воде.
Многие люди не обращают на это внимания, делая снимок. И только дома, разглядывая фотографии, они замечают смешные моменты на заднем плане, после чего не могут сдержать смех.
Кстати, ранее мы собрали коллекцию не менее смешных фотографий.
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Как часто с вами происходят смешные случайности? Например, общаетесь вы с приятелями и видите, как у них за спиной кто-то ловит убегающую курицу. Или захотелось вам...
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