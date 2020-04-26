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Это там курица убегает? Показываем фотографии, где самое забавное на заднем плане

26.04.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как часто с вами происходят смешные случайности? Например, общаетесь вы с приятелями и видите, как у них за спиной кто-то ловит убегающую курицу. Или захотелось вам сфотографироваться на фоне моря, я там неизвестный человек бежит по воде. 

Многие люди не обращают на это внимания, делая снимок. И только дома, разглядывая фотографии, они замечают смешные моменты на заднем плане, после чего не могут сдержать смех. 

Это там курица убегает? Показываем фотографии, где самое забавное на заднем плане
Фото: twitter.com/Htxbia 

Это там курица убегает? Показываем фотографии, где самое забавное на заднем плане
Фото: reddit.com/user/da_purp_rolla 

Это там курица убегает? Показываем фотографии, где самое забавное на заднем плане
Фото: reddit.com/user/oshika789 

Это там курица убегает? Показываем фотографии, где самое забавное на заднем плане
Фото: reddit.com/user/armandordx 

Это там курица убегает? Показываем фотографии, где самое забавное на заднем плане
Фото: imgur.com / MeatheadMilitia 

Это там курица убегает? Показываем фотографии, где самое забавное на заднем плане
Фото: reddit.com/user/CerealKiller64 

Это там курица убегает? Показываем фотографии, где самое забавное на заднем плане
Фото: reddit.com/user/VerGuy 

Это там курица убегает? Показываем фотографии, где самое забавное на заднем плане
Фото: reddit.com/user/hollywoodbatman 

Это там курица убегает? Показываем фотографии, где самое забавное на заднем плане
Фото: reddit.com/user/MetalW0lf 

Кстати, ранее мы собрали коллекцию не менее смешных фотографий.

Если вам хочется увидеть ещё больше потешных моментов на заднем плане – читайте далее

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Как часто с вами происходят смешные случайности? Например, общаетесь вы с приятелями и видите, как у них за спиной кто-то ловит убегающую курицу. Или захотелось вам...
 
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