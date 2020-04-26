Это там курица убегает? Показываем фотографии, где самое забавное на заднем плане

Источник материала: СТВ

Как часто с вами происходят смешные случайности? Например, общаетесь вы с приятелями и видите, как у них за спиной кто-то ловит убегающую курицу. Или захотелось вам сфотографироваться на фоне моря, я там неизвестный человек бежит по воде.

Многие люди не обращают на это внимания, делая снимок. И только дома, разглядывая фотографии, они замечают смешные моменты на заднем плане, после чего не могут сдержать смех.



Фото: twitter.com/Htxbia



Фото : reddit.com/user/da_purp_rolla



Фото : reddit.com/user/oshika789



Фото: reddit.com/user/armandordx



Фото : imgur.com / MeatheadMilitia



Фото : reddit.com/user/CerealKiller64



Фото : reddit.com/user/VerGuy



Фото : reddit.com/user/hollywoodbatman



Фото : reddit.com/user/MetalW0lf

Кстати, ранее мы собрали коллекцию не менее смешных фотографий.