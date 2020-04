Не знаете, что ещё посмотреть? Вот фильмы, которые вам советуют великие писатели и режиссёры

Источник материала: KYKY

Пользователи твиттера запустили флешмоб #FivePerfectMovies. Как понятно по названию, юзеры советуют друг другу по пятерке идеальных фильмов, чтобы коротать время на самоизоляции. Внезапно флешмоб вышел из-под контроля: под хэштегом стали отмечаться и знаменитые режиссеры, актеры, сценаристы и писатели. Посмотрите, что они рекомендуют к просмотру, и составьте себе список маст-си на ближайшее вечера.

Режиссёр Ли Уоннелл, автор «Пилы»:

Okay, I never do these things but I've been in the house for a month so here goes. In no particular order:

The Thing

Seven

E.T.

Mad Max 2 (The Road Warrior)

Trainspotting #FivePerfectMovies — Leigh Whannell (@LWhannell) April 21, 2020

«Нечто»;

«Семь»;

«Инопланетянин»;

«Безумный Макс 2»;

«На игле».

Писательница Джоан Роулинг, «Гарри Поттер»!:

The Apartment

Zodiac

The Godfather

Some Like It Hot

This Is Spinal Tap #FivePerfectMovies — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 21, 2020

«Квартира»;

«Зодиак»;

«Крестный отец»;

«В джазе только девушки»;

«Это – Spinal Tap».

Режиссёр Джеймс Ганн, автор «Стражей Галактики»

Again, I think people are using this hashtag in a different way than me, but that's how I perceive it. Here are five more perfect films:

1) Back to the Future

2) Chinatown

3) Rashomon

4) Eternal Sunshine of the Spotless Mind

5) The Thing #FivePerfectMovies #fiveperfectfilms — James Gunn (@JamesGunn) April 21, 2020

«Назад в будущее»;

«Китайский квартал»;

«Расемон»;

«Вечное сияние чистого разума»;

«Нечто».

Сценарист Сэм Эсмейл, автор «Мистера Робота»

The Social Network

Back to the Future

The Silence of the Lambs

Unforgiven

The Royal Tenenbaums #FivePerfectMovies — Sam Esmail (@samesmail) April 21, 2020

«Социальная сеть»;

«Назад в будущее»;

«Молчание ягнят»;

«Непрощенный»;

«Семейка Тененбаум».