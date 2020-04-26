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Не знаете, что ещё посмотреть? Вот фильмы, которые вам советуют великие писатели и режиссёры
Источник материала: KYKY>
Пользователи твиттера запустили флешмоб #FivePerfectMovies. Как понятно по названию, юзеры советуют друг другу по пятерке идеальных фильмов, чтобы коротать время на самоизоляции. Внезапно флешмоб вышел из-под контроля: под хэштегом стали отмечаться и знаменитые режиссеры, актеры, сценаристы и писатели. Посмотрите, что они рекомендуют к просмотру, и составьте себе список маст-си на ближайшее вечера.
Режиссёр Ли Уоннелл, автор «Пилы»:
Писательница Джоан Роулинг, «Гарри Поттер»!:
Режиссёр Джеймс Ганн, автор «Стражей Галактики»
Сценарист Сэм Эсмейл, автор «Мистера Робота»
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Пользователи твиттера запустили флешмоб #FivePerfectMovies. Как понятно по названию, юзеры советуют друг другу по пятерке идеальных фильмов, чтобы коротать время на...
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