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Не знаете, что ещё посмотреть? Вот фильмы, которые вам советуют великие писатели и режиссёры

26.04.2020 15:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Пользователи твиттера запустили флешмоб #FivePerfectMovies. Как понятно по названию, юзеры советуют друг другу по пятерке идеальных фильмов, чтобы коротать время на самоизоляции. Внезапно флешмоб вышел из-под контроля: под хэштегом стали отмечаться и знаменитые режиссеры, актеры, сценаристы и писатели. Посмотрите, что они рекомендуют к просмотру, и составьте себе список маст-си на ближайшее вечера.

Режиссёр Ли Уоннелл, автор «Пилы»:

  • «Нечто»; 
  • «Семь»;
  • «Инопланетянин»;
  • «Безумный Макс 2»;
  • «На игле».

Писательница Джоан Роулинг, «Гарри Поттер»!:

  • «Квартира»; 
  • «Зодиак»;
  • «Крестный отец»;
  •  «В джазе только девушки»;
  • «Это – Spinal Tap».

Режиссёр Джеймс Ганн, автор «Стражей Галактики»

  • «Назад в будущее»;
  • «Китайский квартал»;
  • «Расемон»;
  • «Вечное сияние чистого разума»;
  • «Нечто».

Сценарист Сэм Эсмейл, автор «Мистера Робота»

  • «Социальная сеть»;
  • «Назад в будущее»;
  • «Молчание ягнят»;
  • «Непрощенный»;
  • «Семейка Тененбаум».

 
 
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Пользователи твиттера запустили флешмоб #FivePerfectMovies. Как понятно по названию, юзеры советуют друг другу по пятерке идеальных фильмов, чтобы коротать время на...
 
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