Пушистые сообщники: щенок с помощью кота сбежал из вольера и рассмешил Сеть (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Хозяин щенка и кошки заснял, как его питомцы устроили настоящий скооперированный побег. Забавный беглец и его подельник набрали более 200 тысяч просмотров на сайте Imgur. На ролик обратил внимание портал Ridus.

На видео милый песик совершает побег из своего вольера, но застревает в клетке. Ему на помощь приходит кот, который ожидает беглеца на другой стороне. Кот лампами помог щенку выбраться из решеток вольера, после чего питомцы начали играть друг с другом.

Комментаторам очень понравилась очаровательная парочка: «Ахахаха, кошка такая смешная, сразу подлетела на помощь», «Все думают, что кошка помогает, мне же кажется, что она нашла незащищенную цель для атаки», «Песик подумал, что он тоже жидкость, но совершил ошибку».

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