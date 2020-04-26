ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пушистые сообщники: щенок с помощью кота сбежал из вольера и рассмешил Сеть (ВИДЕО)

26.04.2020 15:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пушистые сообщники: щенок с помощью кота сбежал из вольера и рассмешил Сеть (ВИДЕО)

Хозяин щенка и кошки заснял, как его питомцы устроили настоящий скооперированный побег. Забавный беглец и его подельник набрали более 200 тысяч просмотров на сайте Imgur. На ролик обратил внимание портал Ridus.

На видео милый песик совершает побег из своего вольера, но застревает в клетке. Ему на помощь приходит кот, который ожидает беглеца на другой стороне. Кот лампами помог щенку выбраться из решеток вольера, после чего питомцы начали играть друг с другом.

Комментаторам очень понравилась очаровательная парочка: «Ахахаха, кошка такая смешная, сразу подлетела на помощь», «Все думают, что кошка помогает, мне же кажется, что она нашла незащищенную цель для атаки», «Песик подумал, что он тоже жидкость, но совершил ошибку».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хозяин щенка и кошки заснял, как его питомцы устроили настоящий скооперированный побег. Забавный беглец и его подельник набрали более 200 тысяч просмотров на сайте...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не знаете, что ещё посмотреть? Вот фильмы, которые вам советуют великие писатели и режиссёры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика