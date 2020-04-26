Источник материала: Новости Волковыска

В Беларуси с 1 мая повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится до 246,78 рубля. То есть прибавка составит 6,91 рубля.

Этот размер БПМ будет действовать ближайшие три месяца, до 1 августа этого года.

Изменение Бюджета прожиточного минимума предусмотрены постановлением Минтруда №38 от 23 апреля 2020 года.

Пропорционально БПМ с 1 мая вырастут минимальные трудовые пенсии, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавки и повышения надбавок к пенсиям и доплаты людям старших возрастов.

Также к Бюджету прожиточного минимума привязаны пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста и государственные пособия семьям, воспитывающим детей.

Бюджет прожиточного минимума – стоимостная величина необходимых для сохранения здоровья человека, обеспечения его жизнедеятельности минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, а также обязательных платежей и взносов. БПМ пересматривается каждые три месяца.

В прошлый раз он изменялся с 1 февраля. Тогда этот показатель вырос на 8,04 рубля – до 239,87 рубля.