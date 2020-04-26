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В Испании детям разрешили выходить на улицу, а в Польше откроют стадионы

26.04.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Мир постепенно выходит из карантина в связи с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О смягчении мер 26 апреля заявили несколько стран. Так, жителям Испании при благоприятном развитии событий со 2 мая могут разрешить прогулки и занятия спортом.

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В Испании детям разрешили выходить на улицу, а в Польше откроют стадионы

В Испании детям разрешили выходить на улицу, а в Польше откроют стадионы

Уже сегодня власти решили снизить ограничения для несовершеннолетних. Им можно будет выходить на улицу на час в день в сопровождении взрослых и гулять в радиусе километра от дома. Подростки от 14 лет и старше могут при разрешении родителей ходить за покупками.

Власти Польши с 4 мая разрешат открыть стадионы, однако на них смогут тренироваться не более шести человек.

В Испании детям разрешили выходить на улицу, а в Польше откроют стадионы

А в Италии в мае, возможно, возобновят работу музеи и главные достопримечательности страны, такие как Колизей и Помпеи. Однако страна будет закрыта для иностранных туристов до конца года.

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Новости мира. Мир постепенно выходит из карантина в связи с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О смягчении мер 26 апреля заявили несколько...
 
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