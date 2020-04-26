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Известный биатлонист стал блогером: берет интервью у Фуркада и Бё и показывает реальный биатлон

26.04.2020 15:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Имя россиянина Тимофея Лапшина регулярно на слуху у биатлонных фанов: то он удивляет смелым имиджем, то получает корейское гражданство, то становится главным блогером современного биатлона. Весь прошлый сезон Тимофей гонял по этапам Кубка мира с камерой и в перерывах между гонками монтировал живой видеоблог о внутренней кухне биатлонистов. Героями выпусков #LAPSHINLIVE успели стать почти все топы — от Фуркада и Бё до Бьорндалена с Домрачевой.

Журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук узнала у Тимофея, зачем действующий биатлонист вдруг пришел в YouTube, сколько ему приносит блог и почему тренеры не слишком обрадовались новому хобби спортсмена.


Фото из инстаграма Тимофея Лапшина

«Поначалу стеснялся: как я буду сам себя снимать? Что скажут люди?»

— Вы задумались о собственном YouTube-канале, когда это еще не было мейнстримом. Почему?

— Мысли о видеоблоге появились еще лет пять назад. Но все время откладывал, не мог настроиться и чего-то стеснялся. А сейчас понимаю: надо было просто брать и делать.

Мне хотелось фиксировать моменты спортивной карьеры, чтобы через несколько лет пересмотреть и вспомнить, как все было. Плюс родители и друзья часто спрашивали, как там, к примеру, в Австрии. Я начинал рассказывать, но не мог полностью передать впечатления. А так показываешь видео — и они как будто путешествуют вместе со мной.

— Первый выпуск #LAPSHINLIVE вышел в июле 2019-го. Почему все-таки осмелились стартануть?

— Летом я тренировался в Корее и решил попробовать. Раньше переживал: как это я буду ходить с камерой и сам себя снимать. Люди не поймут. Но в Корее меня никто не знает. Подумал: почему бы и нет? Слепил первый выпуск про сборы в Азии.


Фото из инстаграма Тимофея Лапшина

Дальше полетели с командой на летний чемпионат мира в Раубичи. Рассчитывал, если покажу результат, тот же Губерниев скажет про канал — и бомбанет. Я выиграл два золота. Но все равно, конечно, сильно не бомбануло (улыбается). Если бы выступал за сборную России, аудитория пришла бы быстрее. Там все следят за Логиновым, Бабиковым… А я сейчас все-таки корейский спортсмен. Некоторые болельщики относятся к этому не особо хорошо.

— Когда запускали блог, продумывали, как зарабатывать на нем?

— Абсолютно нет. Я хотел вести личный дневник и показывать реальную жизнь действующего биатлониста. Если бы начал писать сценарии, продумывать концепцию, потерялся бы смысл правдивой #LAPSHINLIVE.

Источник: #LAPSHINLIVE

О том, что блог может приносить деньги, поначалу даже не задумывался. Уже сейчас понимаю, что это возможно (у самого популярного видео на канале — 54 тыс. просмотров. — Прим. TUT.BY). Хотя биатлонная тема немного узкая, специализированная. Это не футбол и хоккей, которые собирают огромную аудиторию.

— При этом биатлонная аудитория тоже огромная. Дмитрий Губерниев, например, гордится, что его программа на «Матч ТВ» обходит по популярности даже футбол Черданцева.

— Да, наверное, и у биатлона большой потенциал. Но я пока не пробовал искать спонсоров. Думаю, сейчас надо улучшать качество контента и работать над самосовершенствованием. На данный момент мое главное промо — это результаты. Когда буду занимать высокие места, людям будет интересно смотреть видео о моей жизни, а не только про Фуркада и Логинова (улыбается).


Фото из инстаграма Тимофея Лапшина

— Есть какие-то виды продукции или услуг, которые вы ни за что бы не стали рекламировать даже за хорошие деньги?

— Понятно, что надо рассматривать каждое предложение в отдельности. Если представитель бренда скажет, что мне надо покурить или выпить водки на камеру, конечно, я откажусь (смеется).

«Первые семь выпусков монтировал массажист сборной Кореи»

— За 10 месяцев на канале вышло 47 выпусков. И все они сделаны без посторонней помощи?

— Можно сказать, да. Я купил камеру, стабилизатор, квадрокоптер и петлички. В сумме потратил примерно две-три тысячи долларов. Начал сам снимать, а с монтажом первых семи выпусков помогал массажист сборной Кореи (улыбается). Но потом сезон стартовал и стало неудобно отвлекать его.


Тимофей со своей девушкой — биатлонисткой сборной Украины Ольгой Абрамовой. Фото из инстаграма Тимофея Лапшина

Чтобы научиться монтировать, поставил на ноут апгрейды, посмотрел несколько обучающих видео на YouTube, сходил на пару уроков в Москве и погнал работать в Movavi. В планах — перейти на Adobe Premier. Но обучение требует времени, а по ходу сезона найти его сложно. Поэтому в перспективе хотел бы взять в помощники монтажера.

— Как сейчас удается совмещать гонки на Кубке мира с работой над видео? В среднем на канале появляется по выпуску в неделю — темп мощный.

— Когда приезжаем в новую страну, стараюсь быстренько все подснять — делаю обзор трассы и отеля — и максимально быстро сажусь за монтаж. Он занимает от пяти часов и больше. Важно выдать видео, пока этап еще не закончился. Потому что, когда биатлонисты уже переехали во Францию, а ты еще выпускаешь видео про Австрию недельной давности, никому уже неинтересно.

— Приходится монтировать по ночам?

— По ночам стараюсь отдыхать. Но несколько выпусков публиковал в экстремальных условиях: привозил в пресс-центр компьютер и грузил после гонки на YouTube, потому что в отелях часто слабый интернет.


Фото из инстаграма Тимофея Лапшина

— Блогерство не мешает спорту?

— Я бы сказал, меня это отвлекает, но в хорошем смысле. Не успеваю много думать накануне гонки и испытывать мандраж. Я слишком занят (улыбается).

— А как тренеры сборной Кореи относятся к хобби?

— Сначала проблем не было, но в сезоне тренеры и даже президент федерации начали косо на меня посматривать и обижаться, что не успеваю восстанавливаться.

Хотя, когда разговаривал с Бьорндаленом и Домрачевой, они, наоборот, сказали, что это классное хобби, которое позволяет эмоционально переключаться. По моим ощущениям, мне это не мешает. Никто не может запретить мне заниматься любимым делом. Тем более, если удастся найти команду, в следующем сезоне смогу полностью сосредоточиться на результатах.

«К большинству интервью не готовлюсь. Подъезжаю к биатлонисту и начинаю: «Че? Как?»


Братья Бё и тренер норвежской сборной Зигфрид Мазе. Фото из инстаграма Тимофея Лапшина

— Какие выпуски в первую очень посоветуете посмотреть людям, которые еще не знакомы с каналом #LAPSHINLIVE?

— Девятый и десятый — про летний ЧМ по биатлону и Беларусь, они классные по эмоциям. Еще 46-й — про то, как выглядит закатка биатлонистов после сезона — и 37-й — про Южную Корею (там прям полноценный фильм на час с лишним получился). В эти выпуски я вложил очень много сил, поэтому они и выделяются на общем фоне. Когда выпустил фильм про Корею, сказал себе, что надо сделать перерыв. Так устал и выдохся, что почувствовал творческое выгорание и опустошение.

— Гостями ваших выпусков были почти все топы биатлона. Как они реагируют, когда действующий биатлонист подходит с камерой и берет интервью?

— Наши интервью почти всегда получаются спонтанными. Еду по трассе, вижу Саню Логинова или Лукаса Хофера и ловлю себя на мысли: «Вот классно было бы сейчас с ними поговорить». Подъезжаю, достаю камеру и начинаю: «Че, как?». К большинству интервью даже не готовлюсь. Хотя на разговор с Домрачевой и Бьорндаленом договаривались заранее.

Источник: #LAPSHINLIVE

— Кто из биатлонистов самый классный спикер и актер?

— В принципе все быстро включаются. Я прошу вести себя так, как в обычной жизни, а не так, как для федерального канала (смеется). Но особенно запомнился Свендсен — он всегда был очень крутым. Бьорндален тоже классный, но я расстроился, что чуть раньше не включил камеру. Уле очень прикольно рассказывал какую-то историю, но, как только пошла запись, стал серьезнее и начал держать лицо (улыбается).

«В Корее попробовал собачатину. Сладковатое мясо»

 — Сколько времени в течение года вы сейчас проводите в Южной Корее?

— От двух месяцев до полугода. Зависит от графика сборов и соревнований. Но живу я по-прежнему в России.


Фото из инстаграма Тимофея Лапшина

— Согласны, что Корея — это абсолютно другой мир?

— Многое, конечно, отличается. В первую очередь — кухня. Когда я переезжал в Корею, очень переживал, как буду питаться. Раньше особо не ел острого, а тут вся кухня построена на этом. Но всего за неделю адаптировался. Теперь мне даже нравится острота местных блюд. Когда нахожусь в Южной Корее, никогда не болею. Острота, видимо, убивает все плохое.

— А собачатину пробовали?

 — На самом деле это миф, что все корейцы едят собачатину. Так было раньше. Сейчас же это мясо можно попробовать только в дорогих ресторанах. Вот на закрытии сезона нам как-то подавали блюдо из собачатины. Я бы сказал, сладковатое мясо, похожее на кролика. Хотя, вообще, здесь едят больше морепродуктов.

А еще в местных ресторанах можно готовить самому. Заказываешь мясо или рыбу, тебе приносят газовую плиту, приборы, и начинаешь обжаривать, переворачивать, делать на свой вкус. Поначалу мне многое объясняли сами корейцы. Это очень помогло в адаптации.


Фото из инстаграма Тимофея Лапшина

— Какими вам открылись корейцы?

— Первое, что бросается в глаза: они очень долго моются в душе (улыбается). Причем как девушки, так и мужчины. Пока намажутся всей этой косметикой, сделают уход за кожей, куча времени проходит.

А еще удивлялся, что некоторые дома спят не на кровати или диване, а на матрасиках. И даже в ресторанах иногда нет стульев, а только подстилки. Садишься в позу бабочки, кладешь себе подставку на коленки и ешь. Сначала у меня спина отнималась, но потом привык.

— За два года уже комфортно чувствуете себя в Корее?

— Да, постоянно узнаю что-то новое. Например, здесь есть пять способов выразить уважение человеку в зависимости от того, кем вы друг другу приходитесь. В русском языке есть только «ты» либо «вы», а в корейском аж пять вариантов.

В целом мне здесь нравится. Есть места, где чувствую себя особенно классно. Например, буддистские храмы.


Фото из инстаграма Тимофея Лапшина

Нравится приезжать в большой храм на горе. Сначала поднимаюсь туда на велосипеде по гравийной дороге, а потом еще полтора километра вверх по ступенькам. Пока дойдешь, все мысли успеваешь расставить по полочкам. Мозг отключается — и такое умиротворение! Это, кстати, можете посмотреть в 37-м выпуске (улыбается).

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Теги: Минск
 
 
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Имя россиянина Тимофея Лапшина регулярно на слуху у биатлонных фанов: то он удивляет смелым имиджем, то получает корейское гражданство, то становится главным...
 
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