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Древний колодец, фундаменты домов и каменные орудия. В Китае нашли древнее поселение
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В Китае найдено древнее поселение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Археологи полагают, что находка может восходить к династиям Шан и Чжоу.
Ученые обнаружили хорошо сохранившийся колодец, фундаменты домов, большое количество каменных орудий и фрагментов керамики. Ранее неподалеку была найдена гробница, построенная в период Южных и Северных династий. Внутри нее находилось много хорошо сохранившихся объектов захоронения и исторических артефактов.
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Новости Китая. В Китае найдено древнее поселение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Археологи полагают, что находка может восходить к династиям Шан и...
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