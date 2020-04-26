Назван список 10 самых прибыльных фильмов 2019 года. 1 место – $890 млн

Источник материала: ОНТ

Фильм Marvel «Мстители: Финал» признали самым прибыльным за прошедший год. Исследование проводило издание о кино и ТВ Deadline.

При подсчете учитывался только чистый доход киноленты от проката. Затраты на производство и рекламу не брали в расчет.

По версии Deadline, в ТОП-10 самых прибыльных фильмов 2019 года вошли:

«Мстители: Финал» — $890 млн «Холодное сердце 2» — $599 млн «Король Лев» — $580 млн «Джокер» — $437 млн «Капитан Марвел» — $414 млн «История игрушек 4» — $368 млн «Аладдин» — $356 млн «Человек-паук: Вдали от дома» — $339 млн «Звездные войны: Скайуокер. Восход» — $300 млн «Джуманджи: Новый уровень» — $236 млн

Ежегодно Deadline публикует список самых прибыльным фильмов. В 2018 это был «Мстители: Война бесконечности», в 2017 — «Звездные войны: Последние джедаи», в 2016 — «Тайная жизнь домашних животных».

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