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Назван список 10 самых прибыльных фильмов 2019 года. 1 место – $890 млн
Источник материала: ОНТ
Фильм Marvel «Мстители: Финал» признали самым прибыльным за прошедший год.
При подсчете учитывался только чистый доход киноленты от проката. Затраты на производство и рекламу не брали в расчет.
По версии Deadline, в ТОП-10 самых прибыльных фильмов 2019 года вошли:
Ежегодно Deadline публикует список самых прибыльным фильмов. В 2018 это был «Мстители: Война бесконечности», в 2017 — «Звездные войны: Последние джедаи», в 2016 — «Тайная жизнь домашних животных».
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Фильм Marvel «Мстители: Финал» признали самым прибыльным за прошедший год. Исследование проводило издание о кино и ТВ Deadline. При подсчете учитывался только чистый...
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