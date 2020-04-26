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«Слуцк» в драматичном поединке обыграл аутсайдера и продолжает лидировать в чемпионате
Источник материала: Tut.by
26 апреля завершается шестой тур
В пятницу в Борисове столичное «Динамо», у руля которого стал новый тренерский штаб во главе с Леонидом Кучуком,
Вчера в Городее БАТЭ впервые обыграл местный клуб. Кирилл Альшевский вписал себя в историю борисовского клуба.
В центральном матче тура в Бресте местное «Динамо» впервые в сезоне проиграло «Шахтеру». Это второе подряд поражение действующего чемпиона Беларуси. Случилось оно в присутствии босса Александра Зайцева, который сидел на трибуне.
«Горняки» чуть поправили свое турнирное положение, обогнав Брест, который сейчас находится на 14-м месте. Ниже только «Смолевичи» и «Белшина».
Более того, если «Рух» завтра наберет очки, то обойдет «Динамо» в таблице.
26 апреля лидирующий «Слуцк» сыграет против аутсайдера из Бобруйска, «Рух» поедет в Жодино, а «Ислочь» сразится против «Витебска».
26 апреля тур завершится тремя матчами:
ФК «Слуцк» — «Белшина» — 3:2
Слуцк. 26 апреля. Городской стадион.
Судьи: Д. Щербаков, А. Гусев, М. Арабей (все — Минск).
ФК «Слуцк»: Панкратов (к) — Чеботаев, Коанда, Анюкевич, Трубило — Такулов (Тетеренко, 89) — Бураев (Короев, 67), Козлов, Семенов, Бала — Сердюк (Сирима, 80).
«Белшина»: Туранок (к) — Рочев, Ясюкевич, Одеоибо, Соланович — Бордуков — Глебко (Салимов, 61), Башилов, Маляров (Нивалдо, 68), Скобликов — Ковель (Рекиш, 79).
Голы: 1:0 — Бала (20, пас — Сердюк). 2:0 — Сердюк (35). 2:1 — Ковель (44). 2:2 — Бордуков (52, пас — Глебко). 3:2 — Бала (88).
Предупреждения: Анюкевич (33), Бураев (43), Трубило (93) — Рочев (43), Маляров (47), Ясюкевич (82).
Удаление: Рочев (86).
Будет дополнено.
«Торпедо-БелАЗ» — «Рух» — 0:0
Матч начался.
«Ислочь» — ФК «Витебск», 18.00.
Положение в чемпионате прямо сейчас:
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26 апреля завершился шестой тур чемпионата Беларуси по футболу.
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