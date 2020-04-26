«Слуцк» в драматичном поединке обыграл аутсайдера и продолжает лидировать в чемпионате

Источник материала: Tut.by

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26 апреля завершается шестой тур чемпионата Беларуси по футболу . В Слуцке лидер чемпионата обыграл аутсайдера из Бобруйска, победа далась тяжело. «Сахарные» продолжают радовать своих болельщиков и приятно удивлять зарубежных фанатов.

В пятницу в Борисове столичное «Динамо», у руля которого стал новый тренерский штаб во главе с Леонидом Кучуком, одержало уверенную победу над «Смолевичами» . Новая страница в истории «Динамо» начинается с победы.

Вчера в Городее БАТЭ впервые обыграл местный клуб. Кирилл Альшевский вписал себя в историю борисовского клуба.

В центральном матче тура в Бресте местное «Динамо» впервые в сезоне проиграло «Шахтеру». Это второе подряд поражение действующего чемпиона Беларуси. Случилось оно в присутствии босса Александра Зайцева, который сидел на трибуне.



Чемпионы сыграли третий матч против «Шахтера» с начала сезона. Денис Лаптев два раза бил в перекладину. Фото: ФК «Динамо» (Брест)

«Горняки» чуть поправили свое турнирное положение, обогнав Брест, который сейчас находится на 14-м месте. Ниже только «Смолевичи» и «Белшина».

Более того, если «Рух» завтра наберет очки, то обойдет «Динамо» в таблице.

26 апреля лидирующий «Слуцк» сыграет против аутсайдера из Бобруйска, «Рух» поедет в Жодино, а «Ислочь» сразится против «Витебска».





26 апреля тур завершится тремя матчами:

ФК «Слуцк» — «Белшина» — 3:2

Слуцк. 26 апреля. Городской стадион.

Судьи: Д. Щербаков, А. Гусев, М. Арабей (все — Минск).

ФК «Слуцк»: Панкратов (к) — Чеботаев, Коанда, Анюкевич, Трубило — Такулов (Тетеренко, 89) — Бураев (Короев, 67), Козлов, Семенов, Бала — Сердюк (Сирима, 80).

«Белшина»: Туранок (к) — Рочев, Ясюкевич, Одеоибо, Соланович — Бордуков — Глебко (Салимов, 61), Башилов, Маляров (Нивалдо, 68), Скобликов — Ковель (Рекиш, 79).

Голы: 1:0 — Бала (20, пас — Сердюк). 2:0 — Сердюк (35). 2:1 — Ковель (44). 2:2 — Бордуков (52, пас — Глебко). 3:2 — Бала (88).

Предупреждения: Анюкевич (33), Бураев (43), Трубило (93) — Рочев (43), Маляров (47), Ясюкевич (82).

Удаление: Рочев (86).

Будет дополнено.

«Торпедо-БелАЗ» — «Рух» — 0:0

Матч начался.

«Ислочь» — ФК «Витебск», 18.00.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки ФК «Слуцк» 6 13 БАТЭ 6 10 «Торпедо-БелАЗ» 5 10 ФК «Витебск» 5 10 ФК «Городея» 6 9 «Энергетик-БГУ» 6 9 ФК «Минск» 6 9 «Ислочь» 5 9 «Динамо» (Минск) 6 9 «Неман» 6 8 «Шахтер» 6 8 «Славия» 6 7 «Рух» 5 7 «Динамо» (Брест) 6 7 ФК «Смолевичи» 6 3 «Белшина» 6 2

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