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«Слуцк» в драматичном поединке обыграл аутсайдера и продолжает лидировать в чемпионате

26.04.2020 16:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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26 апреля завершается шестой тур чемпионата Беларуси по футболу. В Слуцке лидер чемпионата обыграл аутсайдера из Бобруйска, победа далась тяжело. «Сахарные» продолжают радовать своих болельщиков и приятно удивлять зарубежных фанатов.

В пятницу в Борисове столичное «Динамо», у руля которого стал новый тренерский штаб во главе с Леонидом Кучуком, одержало уверенную победу над «Смолевичами». Новая страница в истории «Динамо» начинается с победы.

Вчера в Городее БАТЭ впервые обыграл местный клуб. Кирилл Альшевский вписал себя в историю борисовского клуба.

В центральном матче тура в Бресте местное «Динамо» впервые в сезоне проиграло «Шахтеру». Это второе подряд поражение действующего чемпиона Беларуси. Случилось оно в присутствии босса Александра Зайцева, который сидел на трибуне.


Чемпионы сыграли третий матч против «Шахтера» с начала сезона. Денис Лаптев два раза бил в перекладину. Фото: ФК «Динамо» (Брест)

«Горняки» чуть поправили свое турнирное положение, обогнав Брест, который сейчас находится на 14-м месте. Ниже только «Смолевичи» и «Белшина».

Более того, если «Рух» завтра наберет очки, то обойдет «Динамо» в таблице.

26 апреля лидирующий «Слуцк» сыграет против аутсайдера из Бобруйска, «Рух» поедет в Жодино, а «Ислочь» сразится против «Витебска».


26 апреля тур завершится тремя матчами:

ФК «Слуцк» — «Белшина» — 3:2

Слуцк. 26 апреля. Городской стадион.

Судьи: Д. Щербаков, А. Гусев, М. Арабей (все — Минск).

ФК «Слуцк»: Панкратов (к) — Чеботаев, Коанда, Анюкевич, Трубило — Такулов (Тетеренко, 89) — Бураев (Короев, 67), Козлов, Семенов, Бала — Сердюк (Сирима, 80).

«Белшина»: Туранок (к) — Рочев, Ясюкевич, Одеоибо, Соланович — Бордуков — Глебко (Салимов, 61), Башилов, Маляров (Нивалдо, 68), Скобликов — Ковель (Рекиш, 79).

Голы: 1:0 — Бала (20, пас — Сердюк). 2:0 — Сердюк (35). 2:1 — Ковель (44). 2:2 — Бордуков (52, пас — Глебко). 3:2 — Бала (88).

Предупреждения: Анюкевич (33), Бураев (43), Трубило (93) — Рочев (43), Маляров (47), Ясюкевич (82).

Удаление: Рочев (86).

Будет дополнено.

«Торпедо-БелАЗ» — «Рух» — 0:0

Матч начался.

«Ислочь» — ФК «Витебск», 18.00.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки
ФК «Слуцк» 6 13
БАТЭ 6 10
«Торпедо-БелАЗ» 5 10
ФК «Витебск» 5 10
ФК «Городея» 6 9
«Энергетик-БГУ» 6 9
ФК «Минск» 6 9
«Ислочь» 5 9
«Динамо» (Минск) 6 9
«Неман» 6 8
«Шахтер» 6 8
«Славия» 6 7
«Рух» 5 7
«Динамо» (Брест) 6 7
ФК «Смолевичи» 6 3
«Белшина» 6 2

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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26 апреля завершился шестой тур чемпионата Беларуси по футболу.
 
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