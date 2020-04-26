Определён самый полезный способ варки кофе

Источник материала: ОНТ

Фильтрованный кофе, в отличие от нефильтрованного, не способствует повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования шведских учёных опубликованы в журнале European Journal of Preventive Cardiology, сообщает « Здоровье Mail.ru ».

Исследователям удалось проанализировать данные о почти 509 тысячах жителей Норвегии как мужчин, так и женщин в возрасте от 20 до 79 лет. Люди были вовлечены в исследование в период с 1985 по 2003 год. За ними наблюдали учёные на протяжении 5 лет. Участники научной работы регулярно рассказывали о своём питании. Также они докладывали, сколько кофе они пьют и каким образом они его варят.

За всё время исследования, более 46 тысяч участников скончались по разным причинам. Более 12, 5 тысяч из них умерли из-за различного рода сердечно-сосудистых болезней.

Как показал анализ собранной информации, сама по себе привычка пить кофе не является вредной. Однако многое зависит от способа приготовления напитка. По сравнению с полным отсутствием напитка в рационе употребление кофе снижало на 15% риск ранней смерти по любым причинам, на 12% -от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин, 20% - у женщин. Самый низкий уровень смертности был замечен среди людей, которые выпивали от одной до четырёх чашек фильтрованного кофе в день.

Дело в том, что фильтр помогает очищать кофе от субстанций, которые способны вызвать повышение уровня холестерина в крови. Только в одной чашке нефильтрованного напитка концентрация этих веществ приблизительно в 30 раз выше, чем в чашке фильтрованного кофе.

Автор исследования, профессор Даг Телле, рекомендовал людям с повышенным уровнем холестерина, отказаться от нефильтрованного кофе, который обычно готовится в кофеварке или турке. Что касается всех остальных людей, то они могут употреблять такой напиток, к которому они привыкли. Однако предпочтение следует отдавать фильтрованному кофе.

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