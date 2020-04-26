В регионах Минской области работают «горячие линии» по COVID-19. Консультации оказывают медицинские работники. В УЗ «Смолевичская ЦРБ» звонки принимают в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по телефонам: 801776- 38-834;801776-38-835; 801776-38-806. В рабочие дни с 17.00 до 8.00, а также в выходные и праздничные дни по телефонам: 801776-53-203; 801776-55-705.

Также специалисты дежурят и на областной «горячей линии». Свои вопросы можно задать по телефону: 8 (017) 517 20 25. График работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00.