Новая книга о сражении под Волковыском в 1812 году

Источник материала: Новости Волковыска

В минувшем году в российском издательстве ООО «Слово» вышла книга советского и российского историка, доктора исторических наук, профессора Андрея Попова «1812 год: боевые действия на южном фланге. Том 4. Сражение при Волковыске».

Последний и завершающий том очередного исследования А.И. Попова посвящен заключительному этапу боевых столкновений на южном театре военных действий (ТВД). В отличие от центрального ТВД, от южного «фронта» сохранились почти все документальные источники с обеих воюющих сторон, что и позволило автору написать столь продолжительную серию.

Он использовал также исследования на разных языках, но в основном на русском и немецком. На 112 страницах труда историк детально описал не только единственное для данного этапа сражение при Волковыске, но и множество других боевых столкновений, о которых российский читатель «и слыхом не слыхивал».

В Приложениях приведены новые расписания противоборствующих армий в конце войны.