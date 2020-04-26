Инсайдер со всех сторон показал на изображениях и видео неназванный смартфон Samsung

Источник материала: Tut.by

Известный инсайдер @OnLeaks совместно с ресурсом Pigtou опубликовал рендеры еще не анонсированного аппарата Samsung с выезжающей камерой.





Точное название смартфона пока не раскрывают, к какой линейке принадлежит гаджет также не ясно — но вероятно, к Galaxy A. Зато другие подробности известны.

Первая и основная «фишка» смартфона — фронтальная камера, выезжающая из верхней грани. Нечто подобное было в прошлогоднем Galaxy A80, правда там конструкция устроена сложнее. Основная камера использовалась как фронтальная благодаря специальному механизму, переворачивающему весь блок.









В новинке все проще — основные фотодатчики (три штуки) расположены вертикально на задней стороне устройства. Размер экрана — 6,5 дюйма, есть порт USB-C и, что нехарактерно для смартфонов Samsung, ИК-передатчик. Габариты девайса такие: 183,5×77×9,2 мм. Привычного 3,5-мм разъема под наушники нет. Сканер отпечатков пальцев расположится сзади.

Запуск аппарата состоится «в ближайшие несколько месяцев». Источник утверждает, что производитель ждет снятия жестких карантинных мер в большинстве стран мира.

Ниже — цены других аппаратов Samsung: