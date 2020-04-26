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«Милиционеры всегда с людьми». В Минске делегация МВД почтила память жертв чернобыльской трагедии

26.04.2020 17:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Трагедия Чернобыля спустя 34 года остаётся болью в сердцах. Ценой собственной жизни ликвидаторы сражались с последствиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Милиционеры всегда с людьми». В Минске делегация МВД почтила память жертв чернобыльской трагедии

Памятные церемонии проходят по всей стране. 26 апреля делегация МВД возложила цветы к памятным знакам «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы» в столичном парке Дружбы народов. 

34 года с момента аварии на ЧАЭС. В Минске почтили память героев-чернобыльцев

«Милиционеры всегда с людьми». В Минске делегация МВД почтила память жертв чернобыльской трагедии


Трагедия Чернобыля вызвала желание тысяч людей преодолеть общую беду. Сотрудники милиции были одними из первых, кто оказывал помощь гражданам.  

«Милиционеры всегда с людьми». В Минске делегация МВД почтила память жертв чернобыльской трагедии

Александр Барсуков, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Наши милиционеры были первыми, кто оказывал помощь гражданам при отселении, при охране общественного порядка, когда люди уехали, охраняли их имущество, несли службу, чтобы никто туда не зашел, мародеров чтобы не было. Как и всегда, первые кто милиционеры. Милиционеры всегда с людьми.

В МВД те, кто у нас при исполнении еще, кто аттестован – только три сотрудника на сегодня, я по себе это знаю, сам был ликвидатором. Начальник нашего института могилевского и начальник уголовного розыска  те, кто еще служит сегодня.

«Милиционеры всегда с людьми». В Минске делегация МВД почтила память жертв чернобыльской трагедии


В работе по ликвидации последствий аварии, обеспечении безопасности и общественного порядка на заражённой территории принимали участие более 10 тысяч сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск. За проявленное мужество многие награждены государственными наградами.  

Люди в материале: Александр Барсуков

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Трагедия Чернобыля спустя 34 года остаётся болью в сердцах. Ценой собственной жизни ликвидаторы сражались с последствиями, сообщили в программе...
 
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