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«Милиционеры всегда с людьми». В Минске делегация МВД почтила память жертв чернобыльской трагедии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Трагедия Чернобыля спустя 34 года остаётся болью в сердцах. Ценой собственной жизни ликвидаторы сражались с последствиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Памятные церемонии проходят по всей стране. 26 апреля делегация МВД возложила цветы к памятным знакам «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы» в столичном парке Дружбы народов.
34 года с момента аварии на ЧАЭС. В Минске почтили память героев-чернобыльцев
Александр Барсуков, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
В МВД те, кто у нас при исполнении еще, кто аттестован – только три сотрудника на сегодня, я по себе это знаю, сам был ликвидатором. Начальник нашего института могилевского и начальник уголовного розыска – те, кто еще служит сегодня.
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Новости Беларуси. Трагедия Чернобыля спустя 34 года остаётся болью в сердцах. Ценой собственной жизни ликвидаторы сражались с последствиями, сообщили в программе...
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