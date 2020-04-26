Полный гид по трендам сумок на весну и лето-2020, чтобы быть самой модной

Источник материала: ОНТ

Самый лучший способ порадовать себя на карантине - это онлайн-шопинг. К слову, уже пора присматривать себе и вещи на лето. В нашей подборке из 7 трендовых сумок на лето-2020 вы обязательно сможете найти для себя подходящую.

1. Мини-сумка

Этот вариант идеальный для прогулки или вечеринки, когда с собой нужно взять минимум вещей - телефон и помаду. За счёт необычной формы, модной фактуры и удобного плечевого ремня такая модель сможет не только прекрасно дополнить ваш летний образ, но также и задаст ему настроение.

2. Сумка-ведро

Данная модель является хитом последних двух сезонов. В ней вы не найдёте никаких лишний отделений. Однако несмотря на свои довольно скромные размеры, такая модель может похвастаться отличной вместительностью. Такую модель можно носить каждый день. Дополняйте при помощи неё образ с джинсами или романтическим платьем.

3. Минималистичная вместительная сумка

Эта сумка подойдёт тем, кто особенно ценит комфорт. Минималистичная, вместительная, с удобным плечевым ремнем, благодаря которому ваши руки будут оставаться свободными. С ней можно отправиться в офис, на прогулку и шопинг. Сочетать такую модель можно с любым стилем.





4. Маленькая сумочка пастельно-розового цвета

Данная модель сумки идеально подойдёт для ваших летних образов. И даже несмотря на её нежный и романтичный цвет, она будет одинаково хорошо смотреться как с кокетливым платьем, так и с хулиганскими джинсами и свободной футболкой.

5. Плетёная сумка

Плетённая сумка поможет тебе задать настроение наряду и придать ему изюминки. Подойдут как вместительные модели, так и маленькие варианты.

6. Сумка мягкой формы

Летом всегда хочется больше лёгкости. Сумка с скруглёнными углами станет идеальным летним вариантом на все случаи жизни. Выбирайте модели нейтральных оттенков (бежевых, белых). Они отлично впишутся в любой образ, независимо от его стиля.

7. Чёрная классика

Черная сумочка с цепочкой на плечо – это точно долговременное вложение. Вы можете быть на 100% уверенны, что она никогда не выйдет из моды. Если вы присматриваете базовую сумку на лето, то это идеальный вариант.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram