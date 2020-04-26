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Овны смотрят сериалы, Весы выходят на пробежку. Гороскоп на май для всех знаков Зодиака

26.04.2020 17:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Третий месяц весны уже на подходе. Многие люди начинают строить планы на май, размышлять о поездке на дачу или составлять список фильмов и сериалов, которые можно посмотреть в свободное время. Чтобы лучше определиться с планами, нелишним будет почитать гороскоп, который подскажет, каким занятиям в мае будут благоволить звёзды.   

Овны 

У представителей первого знака Зодиака месяц начнётся с позитивных перемен. Затем у Овнов появится время, чтобы вспомнить свои давние мечты и подумать над их исполнением. Также представителям данного знака Зодиака не следует забывать о физической активности, иначе за просмотром сериалов можно и проглядеть появление лишних запасов на животе. 

Тельцы 

У представителей второго знака Зодиака будет много работы. Им следует помнить о внимательности, чтобы не допустить где-нибудь мелкую, но неприятную ошибку. Отсюда ещё один совет – не забывать устраивать перерывы на отдых. В целом май для Тельцов пройдёт хорошо, возможно знакомство со второй половинкой. 

Близнецы 

У представителей третьего знака Зодиака будет много общения. Это могут быть как личные встречи, так и видеоконференции, как болтовня с подругами, так и деловые разговоры. Ожидается, что в мае Близнецы будут искрить идеями, поэтому желательно всегда иметь под рукой ручку и блокнот, чтобы успевать записывать гениальные мысли. 

Раки 

В представителей четвёртого знака Зодиака вселится дух домашних перемен. Захочется сделать ремонт или хотя бы переставить мебель. Если это уже сделано, Раки захотят купить что-нибудь новенькое: одежду, посуду, бытовую технику. Некоторые представители данного знака Зодиака смогут в мае ответить на извечный вопрос: чего же я хочу от жизни и куда двигаться дальше? 

Львы 

Представителям пятого знака Зодиака следует быть внимательными на работе. Если они успеют первыми заметить благоприятную возможность и использовать её, то смогут подняться по карьерной лестнице. Если же нет, то этой возможностью воспользуются конкуренты и обойдут Львов. Также в мае у представителей данного знака Зодиака могут срываться планы, поэтому желательно иметь запасные варианты по всем фронтам жизни. 

Девы 

В первые дни мая представители шестого знака Зодиака почувствуют лень. Им будет хотеться только любви, объятий и совместных просмотров сериалов. Ко второй неделе месяца силы вернутся, и Девы смогут сами решать, как ими распорядиться. Гороскоп утверждает, что представители данного знака Зодиака смогут как развить полезные привычки, так и проявить себя на работе. 

Весы 

Представители седьмого знака Зодиака в мае будут эмоциональнее и импульсивнее обычного. Однако им не следует торопиться с принятием решений, лучше всё хорошенько обдумать. Зато это отличный месяц, чтобы выплеснуть излишки энергии на турниках или пробежкой. Кроме того, есть вероятность в это время встретить симпатичную(ого) спортсменку(а) и начать увлекательный роман. 

Скорпионы 

Представителям восьмого знака Зодиака в мае следует присмотреться к окружению. В этом месяце Скорпионы будут обладать повышенной наблюдательностью и смогут заметить, кто их попросту использует, а кто из друзей или коллег достоин лучшего отношения. Также у представителей данного знака Зодиака может появиться желание порадовать себя какими-нибудь вкусными блюдами собственного приготовления. Не стоит себе в этом отказывать. 

Стрельцы 

У представителей девятого знака Зодиака месяц пройдёт спокойно, никаких резких жизненных перемен не ожидается. В соцсетях могут написать старые знакомые или бывшие коллеги, которые захотят поговорить о прошлом. На любовном фронте тоже будет тишина: у семейных Стрельцов никаких потрясений, у свободных – достойных кандидатур для отношений не предвидится. 

Козероги 

Представителям десятого знака Зодиака рекомендуется отложить книги в сторону и покататься на велосипеде, только осторожно и не превышая разрешённую скорость. Отличным вариантом будет сделать перерыв в работе и съездить на дачу, ведь если есть выходные дни – нельзя позволить им пропасть зря. У семейных Козерогов могут возникнуть разногласия, но конфликта можно будет избежать, если спокойно поговорить за чашкой чая. 

Водолеи 

У представителей одиннадцатого знака Зодиака может появиться желание отложить дела на потом, но делать этого не стоит, иначе можно и вовсе не вернуться к этим проектам. Также у Водолеев в мае будет много предложений как на работе, так и в личной жизни, но им не следует торопиться с принятием решения или хвататься за всё сразу. Лучше взять денёк-два на раздумья, чем потом осознать, что сделан неправильный выбор. 

Рыбы 

Представителям двенадцатого знака Зодиака рекомендуется отложить экстремальные развлечения. В мае немного повышен риск получить травму, если действовать неосторожно. Лучше в этом месяце «размять» тело: растянуться, позаниматься йогой, пробежаться. Если есть время, полезно будет почитать что-нибудь познавательное, попробовать выучить новый язык или научиться готовить. Если Рыбы продолжат трудиться, то им лучше придерживаться обычного темпа и не перенапрягаться. 

Кстати, а вы знали, что букеты можно выбирать, основываясь на гороскопе?

Какие цветы дарить разным знакам Зодиака – читайте здесь

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Теги: знакомства
 
 
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Третий месяц весны уже на подходе. Многие люди начинают строить планы на май, размышлять о поездке на дачу или составлять список фильмов и сериалов, которые можно...
 
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