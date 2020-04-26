В правительстве рассказали, успела ли наша страна запастись нефтью по низким ценам

— Нефть стоит копейки. Как-то мы вырулили из того, что нас волновало еще совсем недавно? — поинтересовалась журналист у первого заместителя премьер-министра.





— Мы, действительно, оперативно воспользовались этой ситуацией, восстановили все резервы, все емкости, — отметил Дмитрий Крутой.





На вопрос, какая сейчас загруженность НПЗ, он ответил: «Загруженность близка к 100%».





Напомним, 20 апреля на нефтяном рынке опять случился «апокалипсис». Фьючерсы на американскую нефть WTI достигли отрицательного значения. Цены на российскую нефть Urals обновили двадцатилетний минимум.





Все началось с того, что 20 апреля цена на майский фьючерс (проще говоря, это контракт, в котором прописываются цены и сроки поставок) американского сорта WTI упала на 315,87%, до минус 39,44 доллара за баррель. Это означает, что поставщики готовы платить покупателям, чтобы те забрали нефть. Дело в том, что мощности нефтехранилищ иссякают, танкеры уже зафрахтованы, и трейдеры ищут, куда им сгружать сырье. К тому же майский фьючерс WTI истекал 21 апреля.





Ранее Александр Лукашенко, посещая 3 апреля Смолевичский район, поручил закупить про запас нефтепродукты в условиях низких цен на нефть.





— Надо мобилизоваться, надо знать, сколько сможем хранить в хозяйствах топлива, сколько на базах — в районах, областях. Надо купить нефтепродукты и заполнить хранилища, — считает президент.





В апреле высокопоставленные чиновники оценили готовность нефтебазы «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» в Фаниполе к формированию стратегического запаса нефти и нефтепродуктов. Здесь находится один из самых крупных складов хранения топлива в стране, сообщает пресс-служба Миноблисполкома. В 2018 году мощность резервуарного парка была увеличена на 30%. А в январе 2019 года произошло другое знаменательное событие: был запущен нефтепродуктопровод, который позволяет поставлять дизельное топливо и бензин от новополоцкого «Нафтана» до базы в Фаниполе.





В концерне «Белнефтехим» не стали говорить, сколько сырья уже удалось закупить, лишь сообщили, что «ведется работа в рамках задачи по приобретению 2 млн тонн нефти». Ранее белорусские власти хотели купить весь этот объем в России.









При этом российская компания «Транснефть» (оператор нефтепровода «Дружба») 21 апреля сообщила о планах поставки в Беларусь в апреле 1,5 млн тонн нефти, рассказал Интерфаксу пресс-секретарь компании Игорь Демин. По его информации, «на сегодня оформлено поручений на 1,28 млн тонн». Небольшие партии российской нефти поставляются в Беларусь еще по железной дороге.





В апреле Беларусь также купила два танкера нефти (170 тыс. тонн) у альтернативных поставщиков через порты Одесса и Клайпеда. Плюс к этому до сих пор не возобновлен экспорт белорусской нефти. А это еще около 130−140 тыс. тонн в общую корзину.





Что касается планов на май, то «Белнефтехим» находится «в процессе планирования». «Сейчас идет оценка ситуации, прорабатываются варианты, исходя из потребностей заводов», — рассказывал ранее TUT.BY пресс-секретарь концерна Александр Тищенко. При этом он подтвердил намерение продолжить покупку нефти у альтернативных поставщиков.