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Карпенко: обсуждается вопрос смещения сроков вступительной кампании

26.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Карпенко: обсуждается вопрос смещения сроков вступительной кампании

Обсуждается вопрос смещения сроков вступительной кампании. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» сообщил министр образования Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

«В том числе обсуждаем вопрос при необходимости возможного смещения сроков проведения вступительной кампании. Но, во всяком случае, пока будем наблюдать за той ситуацией, которая разворачивается», — сказал министр.

По его словам, в министерстве намерены собирать в аудиториях меньше людей. «Усилим санитарную обработку помещений. Запускаем электронную регистрацию. Это упростит ситуацию: не нужно будет несколько раз ходить при записи на ЦТ», — добавил Игорь Карпенко.

https://www.belta.by/

 
 
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Обсуждается вопрос смещения сроков вступительной кампании. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» сообщил министр образования Игорь Карпенко, сообщает...
 
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