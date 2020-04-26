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Учёные назвали лучшие ткани для пошива самодельных масок

26.04.2020 19:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Учёные назвали лучшие ткани для пошива самодельных масок

Изготовить немедицинскую маску можно самостоятельно из разного рода материалов. Однако какие именно ткани или материалы смогут отфильтровать микроскопические частицы? На сегодняшний день лаборатории по всему миру изучают эффективность материалов, из которых можно пошить маску дома. Об этом сообщает The New York Times.

Как показали результаты тестирования самодельных немедицинских масок,  в большинстве случаев натуральные волокна защищают лучше, чем синтетические, а два слоя эффективнее, чем один.

Также важно иметь в виду, что любая маска намного лучше, чем ничего. Она может защищать других от ваших микробов. А вот способность маски защищать вас от микробов определяется плотностью прилегания её к лицу, а также качеством материала. Если же вы сомневаетесь, можно ли использовать ту или иную ткань для пошива маски, то попробуйте посмотреть на ткань на свету. Чем меньше его проходит, тем лучше. Однако не забудьте проверить, возможно ли через такую маску дышать. По эффективности и лёгкости дыхания самыми подходящими являются такие материалы, как джинсовая ткань, хлопок для постельного белья, бумажные и одноразовые полотенца, холст.

Джинсовая ткань и холст. Согласно результатам исследования Smart Air, данные материалы смогли отфильтровать более 90% крупных частиц и около трети мелких. 

Подушечки для бюстгальтера. В США многие маски изготавливают именно из них. Их состав может отличаться. Такая маска обычно улавливает 76% крупных частиц и 14% мелких.

Бумажные, одноразовые и кухонные полотенца. В США многие пользуются бумажными или одноразовыми полотенцами, чтобы изготовить простую маску. Также их иногда добавляют в качестве третьего внутреннего слоя в тканевую маску. Согласно исследованию, бумажные полотенца в два слоя отфильтровывали 96% крупных частиц и 33% мелких. Одноразовые полотенца смогли отфильтровать 87% крупных частиц и около 19% мелких. Что касается кухонного полотенца, то оно задерживает самые крупные частицы и 48% мелких частиц. 

Многоразовые сумки для покупок. Сумки, которые изготовлены из полипропилена, смогли отфильтровать 73% крупных частиц и 11% мелких.

Хлопчатобумажная футболка. В США немедицинские маски чаще всего делаются из них. При этом чем более плотная ткань, тем лучше она более эффективная. Так один слой хлопковой футболки  способен улавливать около 20% частиц размером до 0,3 микрона и захватывать 50% более крупных частиц.

Наволочки и простыни. 100-процентный хлопок с плотностью в 120 нитей может фильтровать до 90% крупных частиц и 24% мелких. 

Шарфы и банданы. Дело в том, что большинство шарфов и платков сделаны из неплотного хлопка. Именно поэтому они не могут обеспечивать достаточной защиты.

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Изготовить немедицинскую маску можно самостоятельно из разного рода материалов. Однако какие именно ткани или материалы смогут отфильтровать микроскопические...
 
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