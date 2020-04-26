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«Чтобы память не угасала». Что значит для белорусов акция «Во славу общей Победы»

26.04.2020 20:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Памяти посвящена акция «Во славу общей Победы». Начиная с сентября 2019 года, в Минск привозится земля с мест воинской славы городов-героев Великой Отечественной войны, мест гибели воинов и мирных жителей бывших советских республик, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И 9 Мая капсулы памяти будут помещены в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых.

Кристина Федорович – о том, как важно помнить.

«Чтобы память не угасала». Что значит для белорусов акция «Во славу общей Победы»

«Чтобы память не угасала». Что значит для белорусов акция «Во славу общей Победы»

Общая память о подвиге нашего народа. В источниках, в фотокарточках, в акции «Во славу общей Победы»... В сердцах – о том, что разделило жизнь на до и после.

«Чтобы память не угасала». Что значит для белорусов акция «Во славу общей Победы»

Юрий Величкевич:
Чтобы память эта не угасала.

«Чтобы память не угасала». Что значит для белорусов акция «Во славу общей Победы»

Иван Пушнов:
Наша общая память это. Эта память не должна уходить никуда.

«Чтобы память не угасала». Что значит для белорусов акция «Во славу общей Победы»

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Люди в материале: Юрий Величкевич, Кристина Федорович, Иван Пушнов

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Памяти посвящена акция «Во славу общей Победы». Начиная с сентября 2019 года, в Минск привозится земля с мест воинской славы городов-героев Великой...
 
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