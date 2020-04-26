«Чтобы память не угасала». Что значит для белорусов акция «Во славу общей Победы»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Памяти посвящена акция «Во славу общей Победы». Начиная с сентября 2019 года, в Минск привозится земля с мест воинской славы городов-героев Великой Отечественной войны, мест гибели воинов и мирных жителей бывших советских республик, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И 9 Мая капсулы памяти будут помещены в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых.

Кристина Федорович – о том, как важно помнить.









Общая память о подвиге нашего народа. В источниках, в фотокарточках, в акции «Во славу общей Победы»... В сердцах – о том, что разделило жизнь на до и после.





Юрий Величкевич:

Чтобы память эта не угасала.





Иван Пушнов:

Наша общая память это. Эта память не должна уходить никуда.





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