ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Я чувствую тут себя защищённым»: почему многие иностранцы предпочитают переждать пандемию в Беларуси?

27.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Я чувствую тут себя защищённым»: почему многие иностранцы предпочитают переждать пандемию в Беларуси?

С самого начала пандемии, когда границы ещё только-только закрывались, Беларусь помогала вернуться домой не только нашим соотечественникам, но также и сотням гражданам других стран. 


Но все ли иностранцы захотели покинуть нашу страну? Судя по автомобильным номерным знакам на столичных улицах – однозначно нет. И как выяснилось, дело не в отсутствии возможностей. Это вполне осознанный выбор – между свободой передвижения и разумными мерами безопасности и риском получить штраф или ещё хуже - полицейской дубинкой за то, что лишний раз вышел в магазин.

Россия

- Зовут меня Сергей я из России, город Волгоград. В Беларуси я уже пол года, занимаемся здесь продажей, монтажом светопрозрачных конструкций. Когда я узнал, что закрыли границы с Россией меня это не смутило. Здесь довольно-таки комфортно и работать и проживать. То есть ничего страшного в этом я не вижу. Общаюсь с родственниками, друзьями, которые находятся в России. У них режим изоляции, выходы у них ограничены, то есть возможности по необходимости выходить в магазин, аптеку ну и на работу, если это связано с такой работой, как государственная деятельность, скажем так. В основном сидят дома. В Беларуси этого я не вижу, не замечаю. Здесь можно свободно передвигаться в те места, в которые необходимо, в которые хочется. Здесь я чувствую себя довольно-таки безопасно, потому что, насколько я вижу, соблюдаются меры безопасности. Обрабатываются помещения, дороги от вируса. Поэтому никакой угрозы для себя я не чувствую. 

США

- Меня зовут Джоршуа Тараковский, я из Америки. Так получилось, что когда страны начали закрывать границы, я находился в Турции. И тогда стал искать место, где можно свободно дышать, гулять, место которое не на карантине. Я решил, что  быть закрытым в комнате отеля не принесёт мне пользы, здесь я уже около месяца. Я чувствую тут себя защищённым, не вижу необходимости носить маску, так как люди соблюдают дистанцию и на улицах нет толп. Но при этом я мою руки и не трогаю лицо и глаза. Людям необходимо быть мудрыми, я думаю что ситуация контролируемая. Для себя я решил правильно питаться, делать упражнения и мыть руки. Так у меня будет больше шансов противостоять любому вирусу. Я не вижу угрозы для себя, поэтому даже когда появится возможность уехать я не стану этого делать, а задержусь здесь месяца на 2-3 точно.

Россия

- В последний день, когда объявили что будут закрываться границы, решила выехать из России поскольку я не представляю свою жизнь, находясь в 4 стенах и для меня это вообще не комфортно. Я очень общительный человек, я люблю гулять, я люблю ходить в спорт зал, я люблю ходить в рестораны. Я не представляю свою жизнь дома. Меня очень сильно пугает, что людей начинают наказывать, им выписывают какие-то штрафы за их передвижения. Для меня это абсурд, поскольку и Россия и Беларусь это свободные страны. И для меня дикость в том, что меня ограничивают, чтобы сходить в магазин или в парк или прогуляться с собакой. Я бы не хотела жить в стране, где меня ограничивают. Я считаю, что заразятся все и переболеют все, как бы это дико не звучало, но какие меры не предпринимают все страны это не помогает. Моё субъективное мнение, что это неизбежно и преболеют все. Неважно закрывают их дома взаперти или нет. Я знаю уже нескольких заболевших в России и когда я смотрю, какие меры предпринимаются относительно них. То есть там заболел мужчина, у него 8 детей, у него жена, родители. Ему просто сказали сидеть дома и он перезаразил всех своих родственников. Я не верю, что то, что нас в России заставляют сидеть взаперти, как-то помогает тому, чтобы вирус не распространялся. 

Белорус, который живёт в Москве

Меня Зовут Артём я сам беларус, но последнее время живу в Москве. Я вернулся в Минск 30 марта. У меня семья здесь, в Минске. Я подумал, мало ли что с ними или со мной что-то случится. Я понимал, что границы закроют, тогда 30 марта начались каникулы российские, уже Путин объявил, но я понимал, что они минимум до 1 мая продлятся. Было просто страшно находится в Москве одному без семьи. Я решил как-то, что в Минске просто безопаснее. Я там ловил как-то паническую атаку. Я вызывал скорую, мне казалось, что у меня температура, что я задыхаюсь. Ко мне приезжали врачи и сказали всё хорошо. Там я понимал, что, во-первых, всех отправляют на карнатин, нет никакой деловой активности. Все будут реально сидеть дома и, как показывает сейчас время, я не ошибся. На самом деле, я поддерживаю нашего Президента. Я считаю, что правильно что не был введён карантин. Использую простейшие меры безопасности. В обычные трёхслойные макси я не верю. Там не то, что вирус, там воробей может залететь. Я рад, на самом деле, что нет у нас карантина, чрезвычайной ситуации, люди живут, ходят, что-то делают. Кто-то уехал за город на самоизоляцию и я считаю, что это правильно. 

Первец Дмитрий Колдун

Корреспондент Ангелина Дикун: «Для белоруса остаться дома, это значит остаться в пределах своей Республики, а не в 4 стенах как это, например, происходит в России?» 

Певец Дмитрий Колдун: «Вы знаете каждая страна решает, как ей действовать сама. Я не в праве рассуждать на эту тему, но, конечно, дома сидеть - это не самое приятное занятие. Я думаю, всем нам нужно сейчас обратить внимание на наших близких и не встречаться с ними именно потому, что мы их любим и ценим. В Москве, у меня там тоже есть друзья. Они, правда, находятся немножко в подавленном состоянии, хотя имеют возможность выйти из дома. Но не чаще 2-3 раз в неделю. Это конечно немного угнетает». 

Корреспондент Ангелина Дикун: «А вы для себя могли бы представить такую жизнь буквально на месяц? Только дом и выходы в магазин, аптеку, вынос мусора?»   

Певец Дмитрий Колдун: «Я в последний раз так жил на фабрике звёзд. Но тогда это был телевизионный проект, а не карантин. Конечно, мне кажется, это очень сложно находится в такой ситуации. Я бы хотел поддержать таких людей. Берегите себя и своих близких».                         

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С самого начала пандемии, когда границы ещё только-только закрывались, Беларусь помогала вернуться домой не только нашим соотечественникам, но также и сотням...
 
Новости дня
Новости разные
 
Джули Фишер – вероятная кандидатура посла США в Беларуси: как развивался белорусско-американский диалог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика