«Я чувствую тут себя защищённым»: почему многие иностранцы предпочитают переждать пандемию в Беларуси?

Источник материала: ОНТ

С самого начала пандемии, когда границы ещё только-только закрывались, Беларусь помогала вернуться домой не только нашим соотечественникам, но также и сотням гражданам других стран.





Но все ли иностранцы захотели покинуть нашу страну? Судя по автомобильным номерным знакам на столичных улицах – однозначно нет. И как выяснилось, дело не в отсутствии возможностей. Это вполне осознанный выбор – между свободой передвижения и разумными мерами безопасности и риском получить штраф или ещё хуже - полицейской дубинкой за то, что лишний раз вышел в магазин.

Россия

- Зовут меня Сергей я из России, город Волгоград. В Беларуси я уже пол года, занимаемся здесь продажей, монтажом светопрозрачных конструкций. Когда я узнал, что закрыли границы с Россией меня это не смутило. Здесь довольно-таки комфортно и работать и проживать. То есть ничего страшного в этом я не вижу. Общаюсь с родственниками, друзьями, которые находятся в России. У них режим изоляции, выходы у них ограничены, то есть возможности по необходимости выходить в магазин, аптеку ну и на работу, если это связано с такой работой, как государственная деятельность, скажем так. В основном сидят дома. В Беларуси этого я не вижу, не замечаю. Здесь можно свободно передвигаться в те места, в которые необходимо, в которые хочется. Здесь я чувствую себя довольно-таки безопасно, потому что, насколько я вижу, соблюдаются меры безопасности. Обрабатываются помещения, дороги от вируса. Поэтому никакой угрозы для себя я не чувствую.

США

- Меня зовут Джоршуа Тараковский, я из Америки. Так получилось, что когда страны начали закрывать границы, я находился в Турции. И тогда стал искать место, где можно свободно дышать, гулять, место которое не на карантине. Я решил, что быть закрытым в комнате отеля не принесёт мне пользы, здесь я уже около месяца. Я чувствую тут себя защищённым, не вижу необходимости носить маску, так как люди соблюдают дистанцию и на улицах нет толп. Но при этом я мою руки и не трогаю лицо и глаза. Людям необходимо быть мудрыми, я думаю что ситуация контролируемая. Для себя я решил правильно питаться, делать упражнения и мыть руки. Так у меня будет больше шансов противостоять любому вирусу. Я не вижу угрозы для себя, поэтому даже когда появится возможность уехать я не стану этого делать, а задержусь здесь месяца на 2-3 точно.

Россия

- В последний день, когда объявили что будут закрываться границы, решила выехать из России поскольку я не представляю свою жизнь, находясь в 4 стенах и для меня это вообще не комфортно. Я очень общительный человек, я люблю гулять, я люблю ходить в спорт зал, я люблю ходить в рестораны. Я не представляю свою жизнь дома. Меня очень сильно пугает, что людей начинают наказывать, им выписывают какие-то штрафы за их передвижения. Для меня это абсурд, поскольку и Россия и Беларусь это свободные страны. И для меня дикость в том, что меня ограничивают, чтобы сходить в магазин или в парк или прогуляться с собакой. Я бы не хотела жить в стране, где меня ограничивают. Я считаю, что заразятся все и переболеют все, как бы это дико не звучало, но какие меры не предпринимают все страны это не помогает. Моё субъективное мнение, что это неизбежно и преболеют все. Неважно закрывают их дома взаперти или нет. Я знаю уже нескольких заболевших в России и когда я смотрю, какие меры предпринимаются относительно них. То есть там заболел мужчина, у него 8 детей, у него жена, родители. Ему просто сказали сидеть дома и он перезаразил всех своих родственников. Я не верю, что то, что нас в России заставляют сидеть взаперти, как-то помогает тому, чтобы вирус не распространялся.

Белорус, который живёт в Москве

Меня Зовут Артём я сам беларус, но последнее время живу в Москве. Я вернулся в Минск 30 марта. У меня семья здесь, в Минске. Я подумал, мало ли что с ними или со мной что-то случится. Я понимал, что границы закроют, тогда 30 марта начались каникулы российские, уже Путин объявил, но я понимал, что они минимум до 1 мая продлятся. Было просто страшно находится в Москве одному без семьи. Я решил как-то, что в Минске просто безопаснее. Я там ловил как-то паническую атаку. Я вызывал скорую, мне казалось, что у меня температура, что я задыхаюсь. Ко мне приезжали врачи и сказали всё хорошо. Там я понимал, что, во-первых, всех отправляют на карнатин, нет никакой деловой активности. Все будут реально сидеть дома и, как показывает сейчас время, я не ошибся. На самом деле, я поддерживаю нашего Президента. Я считаю, что правильно что не был введён карантин. Использую простейшие меры безопасности. В обычные трёхслойные макси я не верю. Там не то, что вирус, там воробей может залететь. Я рад, на самом деле, что нет у нас карантина, чрезвычайной ситуации, люди живут, ходят, что-то делают. Кто-то уехал за город на самоизоляцию и я считаю, что это правильно.

Первец Дмитрий Колдун

Корреспондент Ангелина Дикун: «Для белоруса остаться дома, это значит остаться в пределах своей Республики, а не в 4 стенах как это, например, происходит в России?»

Певец Дмитрий Колдун: «Вы знаете каждая страна решает, как ей действовать сама. Я не в праве рассуждать на эту тему, но, конечно, дома сидеть - это не самое приятное занятие. Я думаю, всем нам нужно сейчас обратить внимание на наших близких и не встречаться с ними именно потому, что мы их любим и ценим. В Москве, у меня там тоже есть друзья. Они, правда, находятся немножко в подавленном состоянии, хотя имеют возможность выйти из дома. Но не чаще 2-3 раз в неделю. Это конечно немного угнетает».

Корреспондент Ангелина Дикун: «А вы для себя могли бы представить такую жизнь буквально на месяц? Только дом и выходы в магазин, аптеку, вынос мусора?»

Певец Дмитрий Колдун: «Я в последний раз так жил на фабрике звёзд. Но тогда это был телевизионный проект, а не карантин. Конечно, мне кажется, это очень сложно находится в такой ситуации. Я бы хотел поддержать таких людей. Берегите себя и своих близких».

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