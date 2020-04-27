Найдено неожиданное средство от инфаркта и инсульта

Источник материала: ОНТ

По информации учёных, йодированная соль содержит в себе калий, который является полезным для сердечной мышцы. Также он снижает артериальное давление. Таким образом, если отказаться от обычной богатой натрием соли, то её потребление значительно снизится, что окажет благоприятное влияние на сердце.

Специалистам удалось проанализировать данные в случае сердечно-сосудистых заболеваний в Китае. Там потребление натрия в два раза превышает норму, которую рекомендует ВОЗ. Только 2015 году в КНР около двух миллионов человек скончались из-за его повышенного давления. Однако употребление соли, обогащённой калием, помогает ежегодно предотвращать 460 тысяч смертей, в том числе 208 тысяч, вызванных инсультами, и 175 тысяч из-за других болезней сердца. Помимо этого, данные меры способны почти на 750 тысяч сокращать количество несмертельных недугов, которые вызваны сердечно-сосудистой системой, включая 365 тысяч инсультов и 147 тысяч инфарктов.





Также если заменить обычную соль на йодированную, то это поможет значительно снизить количество пациентов с хроническими болезнями почек.