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29 апреля состоится первое судебное заседание по делу о странном матче с участием игроков "Динамо-Молодечно"
Источник материала: Партизан
В среду, 29 апреля, в суде Московского района Минска пройдет первое заседание по делу о "странных" матчах в хоккейном чемпионате Беларуси. Об этом
Фигурантами уголовного дела являются хоккеисты молодечненского "Динамо" Алексей Иванов, Сергей Шелег, Никита Устиненко и Александр Сырей, которые за незаконное вознаграждение повлияли на результат домашнего матча с "Могилевом" (5:6) 22 ноября.
Ранее федерация хоккея Беларуси дисквалифицировала Иванов, Шелега, Устиненко и Сырея до 31 мая 2020 и подвергла их денежным штрафам.
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29 апреля состоится первое судебное заседание по делу о странном матче с участием игроков "Динамо-Молодечно"
В среду, 29 апреля, в суде Московского района Минска пройдет первое заседание по делу о "странных" матчах в хоккейном чемпионате Беларуси. Об этом pressball.by сообщили в...
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