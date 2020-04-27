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29 апреля состоится первое судебное заседание по делу о странном матче с участием игроков "Динамо-Молодечно"

27.04.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В среду, 29 апреля, в суде Московского района Минска пройдет первое заседание по делу о "странных" матчах в хоккейном чемпионате Беларуси. Об этом pressball.by сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Беларусь.



Фигурантами уголовного дела являются хоккеисты молодечненского "Динамо" Алексей Иванов, Сергей Шелег, Никита Устиненко и Александр Сырей, которые за незаконное вознаграждение повлияли на результат домашнего матча с "Могилевом" (5:6) 22 ноября.

Ранее федерация хоккея Беларуси дисквалифицировала Иванов, Шелега, Устиненко и Сырея до 31 мая 2020 и подвергла их денежным штрафам.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В среду, 29 апреля, в суде Московского района Минска пройдет первое заседание по делу о "странных" матчах в хоккейном чемпионате Беларуси. Об этом pressball.by сообщили в...
 
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