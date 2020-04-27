Беларусь почти полностью загрузила свои НПЗ на фоне низких цен на нефть

ОНТ . "Мы действительно оперативно воспользовались этой ситуацией (снижением цен на нефть - Прим.), восстановили все резервы, все емкости", - сообщил Крутой в интервью телеканалу





Отвечая на вопрос, какая сейчас загруженность НПЗ, он отметил, что "загруженность близка к 100%".





Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 апреля, посещая Смолевичский район, поручил закупить про запас нефтепродукты в условиях низких цен на нефть. "Надо мобилизоваться, надо знать, сколько сможем хранить в хозяйствах топлива, сколько на базах - в районах, областях. Надо купить нефтепродукты и заполнить хранилища", - сказал президент.





Ранее председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков заявил, что концерн сохранит в апреле альтернативный РФ импорт нефти, несмотря на договоренности о поставке из России 2 млн тонн сырья в течение месяца.