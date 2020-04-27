Мечты о дальних планетах: как в советском журнале представляли колонизацию космоса

Источник материала: Tut.by

Космическая эра началась для Союза 4 октября 1957 года, когда СССР запустил «Спутник-1» — первый искусственный спутник Земли. А спустя девять лет, 3 февраля 1966 года, советская автоматическая межпланетная станция «Луна-9» впервые в истории освоения космоса совершила мягкую посадку на поверхность Луны и впервые же передала на Землю телепанорамы лунной поверхности. На фоне этих успехов тема покорения космоса стала одной из основных в советских научно-популярных журналах. 42.TUT.BY посмотрел, что писали (и рисовали) в журнале «Техника молодежи» во время «космической гонки», то есть, с 1957-го по 1988-й.



Фрагмент обложки журнала «Техника молодежи», 4 выпуск 1950 год

В одиннадцатом выпуске за 1957-й год, спустя некоторое время после запуска первого искусственного спутника Земли, авторы с энтузиазмом восклицают: «Эра космических полетов и межзвездных путешествий наступает».

А в следующем, двенадцатом, профессор Георгий Покровский рассказывал про так называемые «эфирные пушки», которые помогают «выстрелить» межконтинентальной ракетой (видимо, он придерживался идеи эфира — гипотетической всепроникающей среды). Причем в будущем эти пушки должны были превратиться в «в эфирные мосты или эфирные космические дороги», по которым «будут нестись космические корабли, выдерживая свой путь с точностью, которой могли бы позавидовать обычные железные дороги, где неизбежны толчки на стыках рельсов, на стрелках и т.д.»





Во втором выпуске за 1959 год художник Борис Дашков изобразил, как может выглядеть научная лаборатория на Луне.

«Помещение лаборатории размещено под толстым слоем породы, где оно защищено от метеоритов и где не ощущается резкое изменение температуры, колеблющейся днем и ночью на поверхности Луны от — 120 градусов до +150. Вход в лабораторию осуществляется через шлюз», — пишет автор.







В четвертом выпуске за 1959 год уже упоминавшийся здесь профессор Покровский опубликовал свою концепцию «лифта» в космос — он предложил сделать «рупоровидную башню», заполненную водородом или гелием, и укрепить ее системой тросов.





В одиннадцатом выпуске за 1961 год читателям рассказали про возможности «электрической тяги» в космосе. Так, на картинке снизу, рядом с космонавтом, призывающим «к другим планетам», изображены схемы трех возможных двигателей для получения «электрической тяги в космосе»: электростатический ионный, электромагнитный плазменный и электродуговой плазменный.







Порой на обложке можно было увидеть НЛО, мчащееся вдаль, как, например, во втором выпуске за 1964 год. Или же космический парусник, как в восьмом выпуске за 1969-й.

А вот так выглядит город на Луне в представлении художника Федора Борисова (третий выпуск за 1968 год).

В четвертом выпуске 1976 года был описан «проект строительства Центона — Центрального тоннеля, — проходящего через центр нашей планеты». По идее автора, через этот тоннель следовало запускать ракеты в космос.

Кстати, эту идею в 1982 году раскритиковал Анатолий Юницкий, который сейчас более известен в связи со SkyWay (проект высокоскоростного «струнного транспорта», который находится в активной фазе проект уже более 10 лет, но не представил ни одного коммерческого образца техники). Взамен он предложил окружить орбиту Землю транспортным кольцом.

Слева — проект «Центона», а справа — «кольца на орбите».







А так изображалась встреча с инопланетянами в 11 выпуске за 1970 год — рисунок из конкурса «Мир завтрашнего дня».





В четвертом выпуске 1977 года читателям рассказали про «космическое ожерелье» Земли. «Ресурсы нашей планеты отнюдь не безграничны, и стремительно растущее человечество со временем непременно обживет ближайшие небесные тела и искусственно созданные астрогорода… Поскольку „астролюди“ должны где-то трудиться, в космос перебазируются и предприятия. В первую очередь те, технологические процессы которых только выиграют от наличия таких факторов, как высокий вакуум, невесомость, интенсивная радиация… А снабжать энергией внеземные заводы и „мегаполисы“ будут мощные солнечные и термоядерные электростанции», — пишет автор Георгий Поляков. По его мнению, космическое «ожерелье» будет состоять из радиально расположенных экваториальных лифтов и огромного кольца, к которому пришвартовано множество космических станций.

В девятом выпуске за 1971 год читателям показали «воздушный город Венеры». «Гигантская круглая платформа (несколько сотен метров в поперечнике) сооружена из прочных и легких пластмассовых конструкций. Ее покрывает слой почвы, на которой произрастают земные культуры. Домики поселка разбросаны среди садов и парков. Основные жилые помещения — в толще платформы, — писал инженер С. Житомирский. — К краям платформы крепится огромная сферическая оболочка, ограничивающая воздушное пространство острова. Она прозрачна, и сквозь нее видно белесое небо Венеры, вечно покрытое многослойными светящимися облаками. Оболочка сделана из нескольких слоев синтетической пленки. Между ними циркулируют газовые составы, содержащие вещества-индикаторы.

От краев платформы за оболочку уходят площадки аэродромов. Отсюда стартуют к черным глубинам Венеры телеуправляемые аппараты, исследующие ее поверхность, сюда прилетают гости с соседних островов, „приземляются“ спускаемые аппараты космических кораблей.

Мощные пропеллеры способны перемещать остров по воле его обитателей».





Слева на картинке можно увидеть, как советские люди представляли город будущего (6 выпуск за 1979 год). А справа — как на поверхности Марса Фобос соединяется с поездом при помощи троса: силу спутника планировалось использовать для транспортных перевозок (4 выпуск, 1988 год).

Но, как мы знаем, пока эти идеи не удалось реализовать. Сейчас мечты людей вращаются вокруг более практичной колонизации Луны. Так, владелец онлайн-магазина Amazon Джефф Безос, который уже около 20 лет инвестирует в частную ракетостроительную компанию Blue Origin, заявил, что спутник Земли можно колонизировать уже в 2024-м. В мае прошлого года он даже презентовал ракету для полетов на Луну и рассказал о планах по строительству колоний на орбите Земли с «погодой как на Мауи (второй по величине остров Гавайского архипелага) круглый год». Но сбудется ли это предсказание — неизвестно.