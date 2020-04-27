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Ким Чен Ын жив и здоров, заявили в Южной Корее

27.04.2020 08:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ким Чен Ын жив и здоров, заявили в Южной Корее

Состояние лидера КНДР Ким Чен Ын, который недавно перенес операцию, прокомментировал советник президента Южной Кореи по объединению, международным отношениям и национальной безопасности Мун Чжон Ин.

Ким Чен Ын жив и здоров. Об этом заявил Мун Чжон Ин американскому телеканалу CNN.

Напомним, ранее сообщалось, что северокорейский лидер перенес операцию на сердце, после которой его состояние резко ухудшилось. Позже стало известно, что для консультаций Ким Чен Ына в КНДР была отправлена делегацию из Китая, куда вошли медицинские эксперты.

Лидер КНДР в последний раз появлялся на публике 11 апреля. Он тогда провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. Затем он пропустил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (ВНС), а также впервые за годы своего нахождения у власти не участвовал в церемонии в Кымсусанском дворце Солнца по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Она состоялась 15 апреля. 

На фоне этого в западной прессе появились сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына.

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Состояние лидера КНДР Ким Чен Ын, который недавно перенес операцию, прокомментировал советник президента Южной Кореи по объединению, международным отношениям и...
 
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