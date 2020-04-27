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В Пинске прошел республиканский субботник

27.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Работники горисполкома высадили деревья на въезде в город по улице Рокоссовского.
















ЖКХ очистили тяжелый участок на выезде из города по улице Брестской.







Председатель Беллегпрома приняла участие в посадке алеи сирени около ОАО "Полесье".




Активисты БРСМ убрали солдатские могилы на кладбище по улице Спокойной.



Фото Дениса Антонов
 
 
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Работники горисполкома высадили деревья на въезде в город по улице Рокоссовского. ЖКХ очистили тяжелый участок на выезде из города по улице...
 
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