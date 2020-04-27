|
В Пинске прошел республиканский субботник
27.04.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Работники горисполкома высадили деревья на въезде в город по улице Рокоссовского.
ЖКХ очистили тяжелый участок на выезде из города по улице Брестской.
Председатель Беллегпрома приняла участие в посадке алеи сирени около ОАО "Полесье".
Активисты БРСМ убрали солдатские могилы на кладбище по улице Спокойной.
Фото Дениса Антонов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники горисполкома высадили деревья на въезде в город по улице Рокоссовского. ЖКХ очистили тяжелый участок на выезде из города по улице...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)