Как побороть высокое давление? Эксперты назвали действенные способы

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Повышенное давление может грозить развитием тромбоза, появлением инсульта или сердечного приступа, поэтому важно вовремя его понизить. Специалисты назвали простые способы стабилизации давления без лекарств, пишет «Медикфорум» .

Гипертонией считается давление с показателями 140/90 и выше. Самым простым способом его понижения является прием ингибиторов АПФ и диуретиков. Однако ученые в первую очередь советуют скорректировать образ жизни.

По словам профессора Университетской клиники Мангейма Бернхарда Крамера, стабилизировать давление поможет потеря веса. Ведь даже четыре лишних килограмма могут привести к увеличению цифр на тонометре.

Также необходимо облегчить рацион питания. Бороться с гипертонией помогают овощи, фрукты, нежирные молочные изделия и отказ от соли.

Физическая активность тоже важна. Легкие пробежки, езда на велосипеде, плавание помогают понизить артериальное давление. 150 минут занятий спортом в неделю укрепляют сосуды и сердце.

Понизить давление помогут боярышник, свекольный сок, чеснок и магний. Эксперты рекомендуют выпивать до четверти литра сока в день и 300–500 мг магния, который помогает расслабить сосуды.

Расширить сосуды и, соответственно, снизить давление можно, посещая сауну. Однако такой способ подойдет только людям без серьезных проблем со здоровьем.

iz.ru