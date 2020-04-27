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Как побороть высокое давление? Эксперты назвали действенные способы

27.04.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Как побороть высокое давление? Эксперты назвали действенные способы

Повышенное давление может грозить развитием тромбоза, появлением инсульта или сердечного приступа, поэтому важно вовремя его понизить. Специалисты назвали простые способы стабилизации давления без лекарств, пишет «Медикфорум».

Гипертонией считается давление с показателями 140/90 и выше. Самым простым способом его понижения является прием ингибиторов АПФ и диуретиков. Однако ученые в первую очередь советуют скорректировать образ жизни.

По словам профессора Университетской клиники Мангейма Бернхарда Крамера, стабилизировать давление поможет потеря веса. Ведь даже четыре лишних килограмма могут привести к увеличению цифр на тонометре.

Также необходимо облегчить рацион питания. Бороться с гипертонией помогают овощи, фрукты, нежирные молочные изделия и отказ от соли.

Физическая активность тоже важна. Легкие пробежки, езда на велосипеде, плавание помогают понизить артериальное давление. 150 минут занятий спортом в неделю укрепляют сосуды и сердце.

Понизить давление помогут боярышник, свекольный сок, чеснок и магний. Эксперты рекомендуют выпивать до четверти литра сока в день и 300–500 мг магния, который помогает расслабить сосуды.

Расширить сосуды и, соответственно, снизить давление можно, посещая сауну. Однако такой способ подойдет только людям без серьезных проблем со здоровьем.
iz.ru

 
 
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Повышенное давление может грозить развитием тромбоза, появлением инсульта или сердечного приступа, поэтому важно вовремя его понизить. Специалисты назвали...
 
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