Источник материала: Новости Волковыска

27 апреля около 4 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре частной бани в садовом товариществе «Коммунальник».

В результате пожара повреждены кровля, перекрытие и имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).