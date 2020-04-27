27 апреля около 4 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре частной бани в садовом товариществе «Коммунальник».
В результате пожара повреждены кровля, перекрытие и имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).
За сутки в области в экосистемах ликвидировано 1 загорание сухой растительности на площади 0,6 га (Волковысский район) и 1 лесной пожар на общей площади 0,16 га (Новогрудский район без привлечения подразделений МЧС). С начала года зарегистрировано 117 случаев загораний сухой растительности на общей площади 86,64 га, 55 лесных пожара на общей площади 43,62 га и 3 торфяных пожара на площади 2,32 га,