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Чего не хватает организму, если хочется сладкого, соленого или кислого

27.04.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Чего не хватает организму, если хочется сладкого, соленого или кислого

У кого не появлялось желание съесть чего-то сладкого или соленого?

Конечно, кто-то скажет, что это просто привычка жевать. Но иногда это может говорить о том, что организму не хватает определенных витаминов и минералов, пишет Ivona.

Потребность в сладком

Когда постоянно хочется чего-то сладкого, то значит, что организму не хватает углеводов. Решить эту проблему поможет регулярный прием каш и овощей. Если желание съесть что-то сладкое появилось спонтанно, то это может быть нехватка глюкозы в организме. Можно после основного приема пищи съесть маленький кусочек шоколада, сладких фруктов или сухофруктов.

Потребность в кислом

Чаще всего кислого хочется съесть после употребления жирной пищи в большом количестве. Следует следить за своим рационом, а жирную пищу заменить различными овощами.

Еще одной причиной, почему организм требует кислого может быть ослабленный иммунитет и простудные заболевания.  Необходимо пить заваренный шиповник, а из фруктов есть киви и апельсин.

Если же потребность в кислом не исчезает, а дополняется еще и такими симптомами как постоянное отсутствие аппетита, отрыжка на протяжении дня и метеоризм после еды тогда необходимо обратиться к врачу.

Потребность в соленом

Желание съесть что-то соленое может говорить о том, что организму не хватает хлоридов. Если в свой рацион добавить свеклу, морскую капусту и сельдерей, то эта проблема быстро решится.

Но если тяга к соленому не проходит долгое время, а также наблюдается выпадение волос, боль в сустава, ломкость ногтей, слабость и головокружение, следует посетить врача.

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У кого не появлялось желание съесть чего-то сладкого или соленого? Конечно, кто-то скажет, что это просто привычка жевать. Но иногда
 
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