Преодоление последствий техногенной катастрофы. Государственные программы

Источник материала: Ивьевский край

Мероприятия на 2016 - 2020 годы Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года разработаны в соответствии с основными приоритетами социально- экономического развития Республики Беларусь. Разработка мероприятий на 2016 - 2020 годы Государственной программы обусловлена долгосрочным характером и масштабами радиоактивного загрязнения регионов республики, требующими продолжения работ по поддержанию на достигнутом уровне социальной и радиационной защиты населения и обеспечению жизнедеятельности с минимальными ограничениями по радиационному фактору, необходимостью их государственной финансовой поддержки. Целями таких мероприятий являются: дальнейшее снижение риска неблагоприятных последствий для здоровья граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС; поддержание на достигнутом уровне защитных мероприятий, осуществление радиационного мониторинга и контроля радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды и продукции; содействие восстановлению и устойчивому социально- экономическому развитию регионов при безусловном выполнении требований радиационной безопасности; научное и информационное сопровождение.

Данными мероприятиями предусмотрен целый комплекс мер в области социальной защиты, медицинского обеспечения, санаторно-курортного лечения и оздоровления пострадавшего населения: обеспечение социальной защиты пострадавших граждан; совершенствование системы медицинского наблюдения, специальной диспансеризации, диагностики и лечения пострадавших граждан; реализация мероприятий по повышению эффективности и улучшению качества санаторно-курортного лечения и оздоровления пострадавших граждан.

Государством гарантировано поддержание на требуемом уровне качества бесплатного питания несовершеннолетних детей, проживающих и обучающихся в учреждениях общего среднего образования на территории радиоактивного загрязнения, реализация комплекса защитных мер в сельском хозяйстве, обеспечивающих производство продукции, соответствующей республиканским и международным нормативам по содержанию радионуклидов.

Проводятся мероприятия в лесном хозяйстве по рациональному использованию лесных ресурсов на загрязненных территориях, охране лесов от пожаров, минимизации доз облучения работников леса, обеспечивается надежное функционирование республиканской системы контроля радиоактивного загрязнения.

В социально-экономическом развитии пострадавших регионов продолжается выполнение мероприятий, способствующих снижению дозы облучения населения путем благоустройства населенных пунктов, расположенных на территории радиоактивного загрязнения, их газификации, строительства и реконструкции дорог, водопроводных сетей, сооружений водоподготовки и водоотведения.

Совершенствуются методы реконструкции доз облучения для уточнения индивидуализированных накопленных доз облучения, включенных в Государственный регистр, лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, научное решение находят проблемы радиационной защиты населения и применения защитных мероприятий.

Реализация мероприятий на 2016 - 2020 годы осуществляется в рамках выполнения основных задач по социальной защите, медицинскому обеспечению, санаторно- курортному лечению и оздоровлению пострадавшего населения, радиационной защите и адресному применению защитных мер, социально-экономическому развитию пострадавших регионов, научному и информационному обеспечению.

С более подробным комплексом мероприятий можно ознакомиться, изучив мероприятия на 2016 - 2020 годы Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Региональный комплекс мероприятий по реализации этой Государственной программы по Ивьевскому району предусматривает в 2020-м году финансирование таких программ в области социальной защиты и медицинского обеспечения пострадавшего населения, как улучшение кадрового обеспечения пострадавших регионов (217 000 рублей), получение лекарственных средств и материалов для зубопротезирования (1689 рублей),организацию бесплатного питания учащихся (446501 рубль), приобретение холодильного и технологического оборудования для школьных столовых (446501 рубль).

П. ВЛАДИН.