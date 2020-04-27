С газом или без? Как выбрать минеральную воду «под себя» и так ли вредна газировка

Источник материала: Полымя





Очистить организм от шлаков и токсинов, улучшить обмен веществ и нормализировать артериальное давление – и это далеко не все, что может минеральная вода. Мы выяснили у эксперта, как выбрать минеральную воду , подходящую именно вам.

Как работает минеральная вода

Любая вода, кроме дистиллированной, содержит в себе соли различных минералов. В основном это хлориды, гидрокарбонаты, сульфаты. Действие воды зависит от того, какая соль превалирует в ее составе. Так как большинство процессов жизнедеятельности происходит с участием минералов, употребление воды, содержащей их, способствует поддержанию кислотно-основного и минерального баланса в организме.

Как выбирать



При покупке минеральной воды в первую очередь обращайте внимание на надпись на этикетке. На ней может быть написано: столовая, лечебно-столовая, лечебная.

В столовых водах содержится наименьшее количество солей, в лечебно-столовых, как правило, – средние значения (от 1 до 10 г солей/л). Наконец, в лечебных концентрация минералов весьма высока и превышает более 10 г/л.

Столовую можно покупать без опаски – она прекрасно подходит для ежедневного употребления. Лечебно-столовую – обязательно прочитав этикетку и соотнеся противопоказания со своим текущим состоянием здоровья. Что касается лечебной воды, то ее следует покупать только по рекомендации врача, который ограничит срок употребления питьевой воды и поможет вам подобрать подходящую минеральную воду.





В воде вся соль…



Зная некоторые свойства минеральных солей, вы легко можете решить проблему выбора лечебной воды.

Так, если у вас проблемы с пищеварительной системой, рекомендуется применять гидрокарбонатные или сульфатные минеральные воды. Для стимулирования обменных процессов в организме подойдут хлоридные воды. В случае серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет, ожирение или гепатит, советуют употреблять сульфатные минеральные воды.

При этом во всех случаях важны режим, доза и температура воды. Именно от этих факторов будет зависеть лечебное действие минералов.

Выбирай, да проверяй!



Среди минеральных вод, как и в других категориях продуктов, бывают подделки. При употреблении фальсифицированной минеральной воды часто наблюдаются щелочные ожоги рта и пищевода. В связи с этим при выборе продукта обращайте внимание на целостность упаковки, чистоту бутылки, наличие посторонних включений. Если при употреблении минеральной воды вы чувствуете жжение, слишком резкий химический запах – смело выливайте ее.





С газом или без?



Разница есть. Газированная вода способна вызывать ряд неприятных ощущений и обострение заболеваний пищеварительной системы. При лечении степень газированности воды определяет врач.

Таким образом, следует помнить, что минеральная вода – не панацея от тех или иных заболеваний. Как и все чудодейственные средства, применять ее следует с умом и в определенных объемах. Но при соблюдении всех рекомендаций минеральная вода принесет вам только пользу!

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