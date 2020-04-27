ЧЕРНОБЫЛЬ. ЛИКВИДАТОРЫ

Источник материала: Ивьевский край

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС.

В результате катастрофы в атмосферу выброшено 50х106 Кu радионуклидов, из них 70% выпало на Беларусь: 23% ее территории заражено радионуклидами с плотностью больше за 1 Ku/км по цезию - 137. Для сравнения: на Украине заражено 4,8% территории, в России - 0,5%. Площадь сельхозугодий с плотностью загрязнения от 1 и больше Ku/км составляет свыше 1,8 млн. гектаров, стронцием - 90 с плотностью 0,3 и больше Ku/км - около 0,5 млн. гектаров. Из сельхозоборота выведено 264 тыс. гектаров земли.

Беларусь - страна лесов. Но 26% лесов и большая часть лугов в поймах рек Припять, Днепр, Сож относятся к зоне радиоактивного загрязнения...





21 апреля в ОАО "Ивьевская сельхозтехника" по инициативе райкома профсоюза работников АПК состоялась встреча с бывшими работниками предприятия, ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Таких людей на встрече собралось семь человек: Иван Михайлович Шилюк, Генрих Иосифович Михайлович, Петр Зигмунтович и Вальдемар Зигмунтович Корицкие, Станислав Антонович Качан, Станислав Станиславович Мисевич, Иван Иосифович Мулица. Все они в разные годы, а некоторые неоднократно, находились в длительных командировках в Чернобыльской зоне, работали над устранением последствий взрыва на АЭС.

Администрацией "Сельхозтехники" был организован сладкий стол для бывших "ликвидаторов", председатель райкома профсоюза работников АПК Инесса Михайловна Кулешо вручила им памятные подарки. Именно бывшие работники районных "Сельхозхимии" и "Сельхозтехники" составили наибольший трудовой десант в те памятные годы. Люди, подвергая риску собственное здоровье, боролись со страшной бедой, над устранением ее последствий.

Участники тех памятных событий поделились воспоминаниями о своем вкладе. Эти воспоминания перекликаются с документальными хрониками нашего нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, которая в течение последующих десяти лет после аварии беседовала более чем с пятьюстами свидетелями аварии, включая пожарных, ликвидаторов, политиков, врачей, физиков и рядовых граждан.

И ликвидаторы от ивьевской "Сельхозтехники" рассказали о психологической и личностной трагедии, которой стала Чернобыльская авария, как она повлияла на их жизни.

Рассказ этих людей не навязывал оценку событий, не выдвигал обвинений. Это эпизоды коллективной памяти о человеческих и социальных последствиях Чернобыльской катастрофы. В первые месяцы после аварии на Чернобыльской АЭС в составе бригады монтажников оказались бывшие работники "Сельхозтехники" Петр и Вальдемар Корицкие. Работали в Наровлянском районе, в 15 км от Наровли, ремонтировали и устанавливали водопровод, колонки, осуществляли необходимый комплекс защитных мероприятий. И это все в 30-километровой зоне.

Воспоминаниями поделился Иван Михайлович Шилюк, 1957 г.р., житель д. Сураж. Он работал семь лет на камвольном комбинате в Слониме, 12 лет механизатором в колхозе им. Ленина, механизатором в "Сельхозтехнике". Двое детей у Ивана Михайловича: дочь - юрист "Агропромбанка", сын - инженер волковысских электросетей, трое внуков. Супруга - на пенсии, работала бухгалтером, почтальоном. В 1989-м он попал в Чернобыльскую зону на полгода, будучи призванным в качестве военнослужащего запаса от райвоенкомата.

"Призвали из колхоза в начале апреля. Командировка оказалась длительной - в течение шести месяцев люди были оторваны от семьи, работали в зоне отселения д. Рудаково, в Ветковском и Хойникском районах. Были мобилизованы тысячи людей со всего Союза.

Жили в палаточном городке, позже в ветковском профтехучилище приспособили для проживания административное здание. Был расквартирован целый полк военных. В армии служил в войсках химической защиты, многие призывались исходя из мирной и войсковой специализации.

Кашель невыносимый, удушье, низкое давление вначале сопровождали многих из тех, кто работал в Чернобыльской зоне. Если кашель - минералки выпил и поехал работать. Три недели привыкания организма - это в среднем.

Лекарством общепризнанным, рекомендованным даже медиками, являлся алкоголь. Но "схватить" свою дозу радиации каждому из привлеченных к работам, конечно, помешать не мог.









Последствия шестимесячного пребывания в загрязненной зоне сказались на здоровье значительно позже... Были тогда проинструктированы, чтобы на своих рабочих местах не рассказывали об увиденном.

110 рублей командировочных получали каждый месяц. Машина отвозила на рабочие объекты, занимались уборкой грунта, утилизировали потенциально опасные объекты,

Заборы, крыши и стены различных зданий мыли специальным раствором.

Деревня Бартоломеевка запомнилась. Люди, живущие там. Капитан, прошедший Афган, раненый там, был в числе ликвидаторов. Он ничего не боялся.

Антон Козырев из Жемыславля был совместно с ним на "чернобыльских сборах". Некоторые не придавали значения потенциальной угрозе. "Длинный рубль" в определенной степени стимулировал подобные командировки. Женщин в зоне Чернобыля не было.

Многое вызывало сомнения в целесообразности принимаемых усилий. Привозили песок из карьера. Засыпали наиболее уязвимые места, но помогало слабо - радиационный фон все равно оставался высоким.

Соблюдать рекомендации в плане личной безопасности в течение полугода тоже оставалось невозможным - собирали грибы, ловили рыбу.

Проблемы со здоровьем напоминают о себе: правая нога, позвоночник - это последствия той длительной командировки.

Вначале были льготы: две недели дополнительного отпуска, потом сняли. Сейчас надбавка к зарплате чисто символическая.

Чернобыль - это страшная беда. Когда были маленькими дети, а им тогда было 5,5 и 4 года, - боялся именно за них. Но понимал, что кому-то устранять последствия беды необходимо”.

П. ВЛАДИН. Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.