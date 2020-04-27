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В Борисове девочка сунула руку между бетонными плитами и застряла
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 26 апреля в Борисове рука девочки застряла в бетонных плитах.
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Прибывшие спасатели с использованием специнструмента извлекли руку девочки, затем школьница была доставлена в больницу. У спасённой – ампутация ногтевой фаланги и ушибы. После осмотра и оказания помощи пациентку отпустили домой.
Недавно в Слуцком районе сотрудник ГАИ спас жизнь 11-летней девочке.
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Новости Беларуси. Вечером 26 апреля в Борисове рука девочки застряла в бетонных плитах. По сведениям МЧС Беларуси, 13-летний ребёнок засунул левую руку в...
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