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В Борисове девочка сунула руку между бетонными плитами и застряла

27.04.2020 12:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 26 апреля в Борисове рука девочки застряла в бетонных плитах. 

По сведениям МЧС Беларуси, 13-летний ребёнок засунул левую руку в пространство между двумя бетонными коробами, которые были уложены друг на друга. Рука застряла, и несовершеннолетняя не смогла самостоятельно освободить её. 

Прибывшие спасатели с использованием специнструмента извлекли руку девочки, затем школьница была доставлена в больницу. У спасённой – ампутация ногтевой фаланги и ушибы. После осмотра и оказания помощи пациентку отпустили домой. 

Недавно в Слуцком районе сотрудник ГАИ спас жизнь 11-летней девочке. 

Она подавилась и не могла дышать – подробнее здесь

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Новости Беларуси. Вечером 26 апреля в Борисове рука девочки застряла в бетонных плитах.  По сведениям МЧС Беларуси, 13-летний ребёнок засунул левую руку в...
 
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