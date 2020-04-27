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Гурков потроллил Лукашенко с собачкой на субботнике

27.04.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный белорусский спортсмен Виталий Гурков в своем инстаграме опубликовал видео, в котором попытался поработать на субботнике "а-ля Лукашенко"


Выглядело это очень комично. Кому из окружения Лукашенко пришла такая безумная идея, не понятно, но вряд ли это прибавило ему плюсов в глазах электората, если не сказать наоборот.



Проникся этой картинкой и известный белорусский спортсмен Виталь Гурков, который в небольшом видео спародировал Лукашенко
 
 
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Известный белорусский спортсмен Виталий Гурков в своем инстаграме опубликовал видео, в котором попытался поработать на субботнике "а-ля Лукашенко"
 
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