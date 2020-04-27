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Гурков потроллил Лукашенко с собачкой на субботнике
Источник материала: Партизан
Известный белорусский спортсмен Виталий Гурков в своем инстаграме опубликовал видео, в котором попытался поработать на субботнике "а-ля Лукашенко"
Напомним, во время субботника 25 апреля
Выглядело это очень комично. Кому из окружения Лукашенко пришла такая безумная идея, не понятно, но вряд ли это прибавило ему плюсов в глазах электората, если не сказать наоборот.
Проникся этой картинкой и известный белорусский спортсмен Виталь Гурков, который в небольшом видео спародировал Лукашенко
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Известный белорусский спортсмен Виталий Гурков в своем инстаграме опубликовал видео, в котором попытался поработать на субботнике "а-ля Лукашенко"
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