Гурков потроллил Лукашенко с собачкой на субботнике





Выглядело это очень комично. Кому из окружения Лукашенко пришла такая безумная идея, не понятно, но вряд ли это прибавило ему плюсов в глазах электората, если не сказать наоборот.













Проникся этой картинкой и известный белорусский спортсмен Виталь Гурков, который в небольшом видео спародировал Лукашенко