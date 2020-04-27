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Дешевле, чем в Германии, дороже, чем в США. Сколько стоит бензин у нас и в других странах

27.04.2020 12:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце апреля на нефтяном рынке во всем мире случился «апокалипсис». Дошло до того, что продавцы какое-то время платили тем, кто покупал нефть. Наша страна успела запастись дешевым «черным золотом» — белорусские НПЗ загружены на 100%. За бензин, конечно, доплачивать покупателям никто в мире не стал, но даже на наших заправках цены снижаются. AUTO.TUT.BY посмотрел, сколько сейчас стоит бензин у нас и в других странах мира.

Напомним, последний раз цены на белорусских АЗС изменились в это воскресенье. Традиционно бензин подешевел на 1 копейку, снижались цены также 19 и 12 апреля. Сегодня литр 95-го бензина (именно на него мы сравнили цены) стоит 1 рубль 80 копеек или 0,73 доллара. Когда мы проводили наше сравние, цена отличалась совсем незначительно: на 20 апреля наш бензин в пересчете в доллары по курсу Нацбанка стоил 0,74 доллара.

Как видим, это дешевле, чем во многих других странах. Так, среди соседей мы обогнали только Россию. В Литве, Латвии, Украине и Польше топливо стоит дороже, чем у нас. Среди всех соседей самая высокая цена в Латвии — 1,08 доллара.

Одна из самых низких цен на топливо сейчас в Казахстане (0,4 доллара). А вот самые высокие цены в Нидерландах (1,6 доллара), Норвегии (1,4) и Германии (1,26).

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