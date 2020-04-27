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Посольство Италии в России опровергло сообщения о закрытии госграниц до конца 2020-го
Источник материала: ОНТ
Вопрос о продлении закрытия государственных границ Италии до конца года не поднимался. Об этом
Напомни, ранее ряд СМИ сообщало о том, что власти Италии якобы решили не пускать в страну туристов до конца 2020-го.
Там добавили, что в своем интервью министр культурного достояния, культурной деятельности и туризма Дарио Франческини заявил, что в целом будущее этого вопроса будет зависеть от развития эпидемической ситуации и решений отдельных стран.
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Вопрос о продлении закрытия государственных границ Италии до конца года не поднимался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Италии в РФ. Напомни, ранее...
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