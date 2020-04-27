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Прошла установочная сессия научных обществ учащихся «Я намечаю путь к открытиям»

27.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

24 апреля 2020 года в дистанционной форме прошла установочная сессия научных обществ учащихся «Я намечаю путь к открытиям».

В мероприятии приняли участие более 350 школьников и педагогических работников – членов и руководителей научных обществ учащихся учреждений образования Минской области, а также педагогические работники Могилевской области.

В рамках установочной сессии состоялись два вебинара. Один из них – «Актуальные направления в исследовательской деятельности учащихся по предметам естественнонаучного цикла» – провела Татьяна Сергеевна Пролиско, начальник центра поддержки инновационной образовательной практики и конкурсного движения Минского областного института развития образования. Второй вебинар – «Актуальные направления в исследовательской деятельности учащихся по предметам гуманитарного цикла», ведущим которого стала Людмила Викторовна Камлюк-Ярошенко, доцент кафедры русской литературы филологического факультета Белорусского государственного университета, кандидат филологических наук, доцент.

В ходе вебинаров ведущие рассказали об актуальности и практической значимости исследований; обозначали главные критерии, которыми необходимо руководствоваться при выборе темы исследования; презентовали актуальные направления в исследовательской деятельности по предметам естественнонаучного и гуманитарного циклов. Все участники получили возможность скачать презентации выступающих.


 
 
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24 апреля 2020 года в дистанционной форме прошла установочная сессия научных обществ учащихся «Я намечаю путь к открытиям».
 
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