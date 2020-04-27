Налоговая: типичные нарушения, выявляемые налоговыми органами

Источник материала: Новости Дзержинска

Типичные нарушения, выявляемые налоговыми органами с использованием сведений АИС «Учет счетов-фактур» при проведении последующего этапа камерального контроля.

В последнее время все большую актуальность приобретает такая форма налогового контроля, как камеральный контроль, направленный прежде всего на минимальное вмешательство в деятельность плательщика и предотвращение правонарушений путем ориентации на добровольное исполнение налоговых обязательств.

С 2019 года в Налоговом кодексе Республики Беларусь (далее по тексту - НК) установлены новые подходы к проведению камерального контроля, суть которых - поэтапное его проведение. В настоящее время камеральный контроль состоит из 2 этапов:

1) предварительный этап. В его ходе осуществляется автоматическая предварительная проверка налоговых деклараций с использованием программных и технических средств и с направлением плательщику информационного сообщения, содержащего перечень ошибок в направленной в налоговый орган декларации, и предлагается в 5-дневный срок внести исправления или дать пояснения (п. 5, 6 ст. 73 НК);

2) последующий этап. В его ходе сведения из представленных налоговых деклараций сопоставляются с информацией, имеющейся в налоговом органе. При установлении отклонений плательщику направляется уведомление с предложением в 10-дневный срок добровольно исполнить налоговые обязательства, внести исправления или дать пояснения (п. 7, 8 ст. 73 НК).

Остановимся на некоторых нарушениях, выявляемых при проведении последующего этапа камерального контроля налоговых деклараций (расчетов) плательщиков в сопоставлении со сведениями из АИС "Учет счетов-фактур".

1) Ошибки, связанные с необоснованным уменьшением налоговой базы в декларации по НДС. Примеры таких ошибок:

- поставщик инициирует аннулирование исходного электронного счет – фактуры (далее по тексту – ЭСЧФ), который подписан получателем электронной цифровой подписью (далее по тексту – ЭЦП). Если получатель не подписывает аннулирование, ЭСЧФ получает статус "Выставлен. Аннулирован поставщиком" Этот статус не позволяет уменьшить облагаемую базу по НДС на сумму аннулируемой сделки до подписания аннулирования получателем;

- поставщик выставляет к исходному ЭСЧФ, который был подписан получателем ЭЦП, дополнительный ЭСЧФ с отрицательным значением суммы НДС либо исправленный ЭСЧФ. Если получатель не подписал этот ЭСЧФ, ЭСЧФ будет в статусе "На согласовании". Этот статус не позволяет уменьшить облагаемую базу по НДС на сумму аннулируемой сделки до подписания ЭСЧФ получателем.

2) Ошибки при выставлении ЭСЧФ, влекущие увеличение налоговой базы по НДС. Вот примеры:

- поставщик неверно указывает свой статус при посреднических сделках - вместо статуса "Посредник", либо "Комиссионер" указывает статус "Продавец". Получатель подписывает такой ЭСЧФ. У поставщика это приводит к необходимости увеличения налоговой базы в декларации по НДС и уплате НДС;

- покупатель при создании ЭСЧФ при ввозе товаров указывает статус получателя "Покупатель объектов на территории Республики Беларусь у иностранной организации" вместо "Покупатель". Как следствие, в отчетном периоде, на который приходится дата совершения операции из ЭСЧФ, у него возникает обязанность по уплате НДС по строке 13 раздела I декларации по НДС, вместо применения вычета.

3) Ошибки при выборе ставки НДС и указании дополнительных данных в ЭСЧФ. Такие ошибки возникают, если поставщик неправильно указывает ставку налога в графе 9 либо дополнительные данные в графе 12 в товарных позициях раздела 6 ЭСЧФ. Это приводит к неправильному контролю налоговой базы по строкам декларации по НДС.

Примеры ошибок при указании дополнительных данных в ЭСЧФ:

- при ставке НДС "0%" указывается признак "Вычет в полном объеме";

- при ставке НДС "0%" проставляется признак "Реализация за пределами РБ";

- при ставке НДС "10%" указывается признак "Вычет в полном объеме".

ВЕРНО: при указании ставок НДС 0% и 10% графе 12 раздела 6 ЭСЧФ дополнительный признак не проставляется.

Примеры ошибочного указания ставок НДС в ЭСЧФ:

- вместо ставки "20%" указывается ставка "16,67%", вместо "10%" - "9,09%";

- вместо ставки "Без НДС" плательщики проставляют "0%" и наоборот (вместо "0%" - "Без НДС").

Несколько рекомендаций по недопущению ошибок в работе с ЭСЧФ:

1. Перед созданием ЭСЧФ ознакомьтесь с Постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь № 15 от 25.04.2016 "Об установлении формы электронного счета-фактуры и утверждении Инструкции о порядке создания (в том числе заполнения), выставления (направления), получения, подписания и хранения электронного счета-фактуры";

2. Внимательно относитесь к выбору даты аннулирования при выставлении исправленного ЭСЧФ либо при простом аннулировании;

3. Не забывайте осуществлять управление вычетами при создании ЭСЧФ по сделкам по покупке товаров, работ (услуг) у иностранных организаций на территории Беларуси;

4. Не забывайте своевременно подписывать входящие ЭСЧФ, а при несвоевременном подписании входящего ЭСЧФ - осуществлять управление вычетами.



