ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В преддверии 75-летия Великой Победы особое внимание уделяется наведению порядка на местах воинских захоронений, мемориальных комплексах и гражданских кладбищах

27.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

В рамках месячника по благоустройству и в преддверии 75-летия Великой Победы особое внимание уделяется наведению порядка на местах воинских захоронений, мемориальных комплексах и гражданских кладбищах. Так, сотрудники прокуратуры приняли участие в наведении порядка на воинском захоронении в Дуравичах, их силами был произведен косметический ремонт памятника солдатам.

В преддверии 75-летия Великой Победы особое внимание уделяется наведению порядка на местах воинских захоронений, мемориальных комплексах и гражданских кладбищах
Наводят чистоту работники ОАО «Агрохимуслуги»
В преддверии 75-летия Великой Победы особое внимание уделяется наведению порядка на местах воинских захоронений, мемориальных комплексах и гражданских кладбищах
ДРСУ-184 приводит в порядок придорожные полосы
В преддверии 75-летия Великой Победы особое внимание уделяется наведению порядка на местах воинских захоронений, мемориальных комплексах и гражданских кладбищах
На городском мемориале трудится коммунальник
В преддверии 75-летия Великой Победы особое внимание уделяется наведению порядка на местах воинских захоронений, мемориальных комплексах и гражданских кладбищах
Андрей Комаров с коллегами в Дуравичах

Нельзя не заметить и перемены, произошедшие в райцентре. Побеленные деревья и бордюры, ликвидированные несанкционированные свалки в частном секторе – всё это заслуга работников коммунального хозяйства. Свою руку они приложили и к посадке деревьев, кустарников и цветов. А самых юных жителей райцентра ждут обновленные и яркие детские площадки, где заменены ограждения. Силами коммунальника здесь одновременно проводилась реконструкция городского мемориала.

От горожан не отстают и сельские жители. Они наводят порядок на своих приусадебных участках и озеленяют придомовые территории. Работники сельсоветов совместно с шефствующими организациями занимаются обрезкой деревьев и кустарников, побелкой и высадкой деревьев, убирают улицы и кладбища, уделяя пристальное внимание воинским захоронениям.

Одним словом, работа идет полным ходом. Хочется, чтобы никто не остался в стороне от такого полезного и нужного дела. Ведь смотреть на чистые и ухоженные населенные пункты вдвойне приятно, а тем более, если и сам приложил к этому свою руку.

Светлана МЕДВЕДЕВА
Фото Ирины Палубец

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках месячника по благоустройству и в преддверии 75-летия Великой Победы особое внимание уделяется наведению порядка на местах воинских...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лесные пожары на юге Беларуси: МЧС призывает не выжигать траву и не палить костры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика