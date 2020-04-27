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В Беларуси в преддверии 75-й годовщины Победы благоустраивают места воинской славы

27.04.2020 16:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси в преддверии 75-й годовщины Победы благоустраивают места воинской славы

В преддверии 75-й годовщины Победы по всей стране благоустраивают места воинской славы. От крупных мемориальных комплексов до братских могил в глубине леса – ничто не забыто!

Одно из таких мест – в окрестностях полигона воинской части в Могилеве. Здесь в годы Великой Отечественной немецкие оккупанты расстреляли мирных жителей. Точное число погибших до сих пор неизвестно. По воспоминаниям старожилов, речь о сотнях взрослых и детей. 188-я гвардейская инженерная бригада базируется здесь с 1948-го года, и всё это время за могилой ухаживают военнослужащие.

На территории части есть ещё два мемориала – здесь увековечена память артиллеристов и саперов, которые противостояли фашистам и не дали им вырваться из окружения в июне 1944.

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Теги: Могилев
 
 
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В преддверии 75-й годовщины Победы по всей стране благоустраивают места воинской славы. От крупных мемориальных комплексов до братских могил в глубине леса – ничто...
 
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В преддверии 75-летия Великой Победы особое внимание уделяется наведению порядка на местах воинских захоронений, мемориальных комплексах и гражданских кладбищах
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