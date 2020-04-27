Интеллектуальная онлайн-игра «Дорогами войны» состоится в БГУ 30 апреля

Источник материала: Вороновская газета





Интеллектуальная онлайн-игра «Дорогами войны», приуроченная к 75-летию Великой Победы, состоится 30 апреля в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

«К участию приглашаются все желающие студенты и сотрудники вуза. В течение четырех часов нужно будет ответить на 40 вопросов четырех туров: «Разминка», «Мемориалы войны», «Что объединяет людей и события?», «Исключите лишнее», — рассказали в пресс-службе. — Победителей назовут 4 мая. Их определят по количеству набранных баллов за каждый этап. Грамоты, сертификаты и памятные призы лучшие знатоки военных событий смогут забрать в деканатах своих подразделений».

Пройдет состязание на платформе Google. Старт буден дан в 14.30. Заявки на участие принимаются до 12.30 30 апреля.

Организатором конкурса выступает студенческий совет по качеству образования исторического факультета БГУ.

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