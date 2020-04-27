|
В Японии зацвела сакура
Источник материала: ОНТ
Майские праздники по-японски. В стране восходящего солнца наступил самый красочный период в году – зацвела сакура.
Это событие местные жители считают некалендарным праздником и даже придумали ему название – ханами, что в переводе означает «любование цветами». Ежегодно это привлекает тысячи туристов, но в этом году в парках безлюдно. Правительство обратилось к населению с призывом не терять бдительность и соблюдать меры предосторожности. Тем не менее, никто не мешает любоваться цветением сакуры наедине с природой.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Майские праздники по-японски. В стране восходящего солнца наступил самый красочный период в году – зацвела сакура. Это событие местные жители считают...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)