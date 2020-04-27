Джиган опубликовал пост спустя месяц молчания

Источник материала: ОНТ

Около месяца продлилось молчание музыканта Джигана. Однако сегодня известный рэпер прервал молчание и в своём Instagram опубликовал ролик с новым треком.

После громкого заявления его супруги Оксаны Самойловой о разводе в своём блоге у Джигана перестали появляться публикации. Поклонники посчитали, что рэпер лёг на лечение в клинику, где пользоваться мобильным телефоном запрещено. Однако, вероятно, что всё это время музыкант занимался творчеством. Сегодня он презентовал фанатам и своей любимой жене новый трек в честь дня рождения младшей дочери Майи, которой исполнилось 3 года. К слову, этот день совпал и с личным праздником звёздной мамы.

«С днём рождения, мои родные! Я люблю вас больше жизни! Мама и Майя, Happy Birthday!» – написал Джиган.

Напомним, что Джиган почти сразу после рождения сына стал выкладывать в Instagram неоднозначные фото, а также видео в нетрезвом виде. Чуть позже Джиган признался, что находится на лечении в психиатрической клинике. Однако реабилитация не принесла должного эффекта. Поступки рэпера по-прежнему вызывали у фанатов ряд вопросов. Первой о том, что происходит в семье, озвучила Оксана Самойлова. Однако она не вдавалась в подробности. Позже многодетная мама объявила, что подаёт на развод.

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