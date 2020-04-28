Новый претендент на звание «народного смартфона». Полный обзор Xiaomi Redmi Note 9S

Источник материала: Tut.by

Недавно в Беларуси начались продажи Xiaomi Redmi Note 9S — нового потенциального хита производителя. Цена стартовой версии составляет 649 рублей. Разбираемся, в чем главные плюсы и минусы устройства и можно ли назвать его новым «народным героем».





«Какой же ты огромный!»

Первая реакция, когда берешь в руку новый Redmi Note 9S: какой же ты огромный! Для сравнения: по габаритам гигантский Galaxy Note10+ от Samsung не намного, но все же меньше Redmi Note 9S. Важно понимать: в кармане джинсов такой девайс не поносишь. Ситуация усугубляется, если надеть на аппарат защитный чехол (есть в комплекте поставки).

Я не против смартфонов с увеличенными дисплеями. Скорее наоборот: играть, смотреть фильмы, да и просто залипать в Instagram на таких устройствах гораздо удобнее. Но в Xiaomi Redmi Note 9S львиную часть пространства занимают толстые рамки сверху и снизу от экрана.





Если бы их сделали чуть меньше, то общие габариты наверняка получилось бы удержать в разумных пределах. В общем, перед покупкой повертите смартфон в магазине в руках и решите, удобно ли вам будет с ним управляться.

Несущая рама новинки — пластиковая, спереди и сзади — закаленное стекло Gorilla Glass 5. Есть 3,5-мм разъем для наушников, а вот NFC решили не встраивать. Зато в активе ИК-порт для управления бытовой техникой и технология защиты от брызг. Но не стоит обманываться — плавать со смартфоном не стоит. Максимум, на что можно рассчитывать, так это на прогулку во время дождя. А еще устройство позволяет установить одновременно две nanoSIM-карты и карту памяти microSD — удобно.





Пару слов о сканере отпечатков. Он совмещен с клавишей питания и находится на правой грани Redmi Note 9S. В предыдущем Redmi Note 8 Pro датчик находился на задней панели. Субъективно, эргономически принципиальной разницы нет — оба варианта хороши. Спасибо, что сканер решили не встраивать в экран: в бюджетных моделях такие датчики действуют медленно.

Впрочем, со скоростью разблокировки в новинке не все так радужно. Но проблема явно софтверная — надеюсь, ее поправят в обновлении прошивки. Палец владельца всегда распознается правильно, но экран после этого активируется примерно через секунду. Такая же история и с 2D-разблокировкой по лицу — когда двойным постукиванием по панели «будишь» смартфон, экран активируется не сразу.





Если вкратце: смартфон очень большой — перед покупкой повертите его в руках. К плюсам относятся технология защиты от брызг, стеклянный корпус, сохранившийся 3,5-мм разъем для наушников, ИК-порт для управления бытовой техникой. Можно сразу установить две «симки» и карту памяти. Минус один: «тупящий» сканер отпечатков пальцев — срабатывает не так быстро в сравнении с тем же Redmi Note 8 Pro. Но проблема наверняка программная, ее могут решить в обновлении прошивки.

Хороший экран и посредственный звук

Диагональ дисплея Redmi Note 9S — 6,67 дюйма. Разрешение — 2400 на 1080 точек (395 ppi), матрица — IPS, максимальная яркость экрана — 450 нит. Фронтальная камера на 16 Мп встроена в вырез в форме буквы «О» в центральной части панели. На мой взгляд, внешне это слегка роднит устройство со смартфонами от Samsung.





Глобально к экрану, с учетом стоимости аппарата, одна претензия — углы обзора. Если даже немного наклонить девайс, то изображение становится более тусклым. Условно, посмотреть вдвоем кино станет проблематично — кто-то постоянно будет жаловаться на то, что картинка недостаточно яркая. Но все-таки плюсов у дисплея больше. Первый — его диагональ, потреблять контент удобно. Цветопередача спокойная, оттенки передаются правильно.

А еще на дисплей «с завода» нанесена защитная пленка. Правда, на ней почему-то нет олеофобного покрытия. Это значит, что палец скользит хуже, чем обычно.





Если вкратце: дисплей хороший, наверняка понравится большинству потенциальных покупателей. Минус один — углы обзора, при наклоне смартфона картинка становится более тусклой. Также хотелось бы иметь возможность переключиться на 90 Гц вместо стандартных 60 Гц. Но пока это прерогатива более дорогих смартфонов.

И пару слов о качестве звука. Обычно мы подробно не останавливаемся на этом моменте, но в Redmi Note 9S творится что-то непонятное. Если подключить к смартфону проводные наушники (например, стандартные EarPods от Apple), мелодии в них звучат примерно так же, как и на других устройствах. Но при подсоединении беспроводной Bluetooth-гарнитуры (Samsung Galaxy Buds) громкость сильно падает. Все плагины Samsung и фирменное приложение я заранее установил.

Загадка с производительностью

Redmi Note 9S базируется на новом процессоре (SoC) Qualcomm — Snapdragon 720G (8-нм техпроцесс). На сайте Xiaomi уточняется, что он на 36% мощнее популярного Snapdragon 712. Оперативной памяти типа LPDDR4X — 4/6 ГБ, внутреннего хранилища (UFS 2.1) — 64/128 ГБ.

В AnTuTu (v8) результат смартфона — около 280 тысяч баллов. При этом Redmi Note 8 Pro на процессоре от MediaTek — Helio G90T — в этой же версии программы набирает немного больше. Прироста по производительности не ощущается. Но проблема не в этом.





По какой-то причине интерфейс Redmi Note 9 Pro подтормаживает, причем ощутимо. Это становится особенно хорошо заметно, если открыть ленту новостей от Google на рабочем столе. Банальное перелистывание новостей как будто дается устройству с трудом. Отображение анимаций — например, вызова списка многозадачности при управлении жестами — также «запаздывает». И все это на последней версии прошивки.

При этом в программах, более требовательных к аппаратной составляющей смартфона — тех же играх, — проблемы отсутствуют. Call of Duty Mobile автоматически предлагает средние настройки графики, и, по ощущениям, после трех матчей fps не просел. В WOT Blitz проседаний также не было, аппарат держал стабильные 60 fps.

Ниже — результаты теста на троттлинг (падение производительности под нагрузкой). С этим у Redmi Note 9S все в порядке. С чем тогда связаны затруднения с работой интерфейса, непонятно. Остается надеяться, что ситуацию поправят в обновлении ПО.





Если вкратце: смартфону досталась новая аппаратная платформа, которая на данный момент все еще не до конца оптимизирована. Смартфон подтормаживает при работе с интерфейсом и при этом справляется с «тяжелыми» играми. Скорее всего, ситуация улучшится с обновлениями прошивки.

Время автономной работы — выше среднего

Redmi Note 9S оснащается батареей на 5020 мА·ч — это много. С учетом довольно энергоэффективного процессора на полной зарядке аппарат продержится день в смешанном режиме использования (постоянно включенный мобильный интернет, соцсети, YouTube, мессенджеры, музыка, почта, навигация, немного игр) и полтора-два дня — в чуть более щадящем. Хороший результат.

С зарядкой все чуть сложнее. Формально она быстрая — на 18 Вт (хотя в комплект к смартфону зачем-то кладут 22,5-ваттный блок питания). Но на восполнение энергии аккумулятора повышенного объема все равно затрачивается больше времени, чем хотелось бы. От 0 до 100% девайс заряжается более двух часов.

Если вкратце: из смартфона можно «выжать» до двух дней работы на одном заряде. Правда, на полную зарядку уходит немало времени.

Камера





Основная камера в смартфоне такая: 48 Мп (f/1.8) + 8 Мп (ультраширокоугольный модуль, f/2.2) + 5 Мп (макро, f/2.4) + 2 Мп (глубина, f/2.4). Есть автоматический HDR и режим с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. А еще устройство способно записывать 4K-видео (30 fps), правда, без стабилизации. Кроме того, переключаться с камеры на камеру во время записи видео не получится.

Как и в большинстве других среднебюджетных аппаратов, третий и четвертый фотомодули (5 Мп и 2 Мп) гаджету не нужны — их внедрение в смартфон продиктовано маркетинговыми целями. Кроме того, по умолчанию Redmi Note 9S снимает в разрешении 12 Мп, программно соединяя четыре пикселя в один увеличенного размера — технология уже не новая и хорошо себя зарекомендовавшая. А еще есть 2-кратный зум — правда, программный. Он делается через кроп с главного фотомодуля.

Ниже — серия фотографий, сделанных на Redmi Note 9S при хорошем освещении. Первый снимок — на «ширик», второй — в обычном режиме. Все кадры созданы на полностью автоматических настройках:

















































А это — несколько фотографий с основного фотомодуля, но снятые уже вечером (обычный режим + «ночь»):

























На мой взгляд, для смартфона из этой ценовой категории Redmi Note 9S снимает очень хорошо, но не намного лучше (или хуже) конкурентов. Есть и выделенный «ночной» режим, но кардинально ситуацию он не меняет. Впрочем, общая картина (особенно при работе с источниками света вроде фонарей) все же становится лучше.

И опять же: я специально сделал кадры вечером в тех же местах, в которых тестировал Redmi Note 8 Pro ( смотреть здесь ). Расскажите в комментариях, видите ли вы разницу. Мне кажется, «девятка» снимает лучше.

Резюме

Главные плюсы Xiaomi Redmi Note 9S такие: стеклянный корпус с защитой от брызг, удобно расположенный сканер отпечатков пальцев, возможность установить сразу две nanoSIM-карты и карту памяти, выдающееся время автономной работы (два дня), большой экран, на котором удобно играть и смотреть видео. Камера как для смартфона из этой ценовой категории не подкачала.





Недостатки: слабый мультимедийный динамик, непонятная проблема с проигрыванием музыки в Bluetooth-наушниках (низкая громкость, даже если поменять в настройках регион). Кого-то расстроит отсутствие NFC-модуля и «тормознутый» сканер отпечатков пальцев — но проблема явно программная.

Но самый большой вопрос — к производительности смартфона. Вернее, скорости работы интерфейса. По какой-то причине даже банальное перелистывание рабочих столов или ленты новостей Google как будто происходит с небольшим временным лагом, анимации откровенно лагают.

При этом в приложениях, требующих всей аппаратной мощности — тех же «тяжелых» играх, — проблем нет в принципе, просадок fps я также не заметил. Redmi Note 9S, особенно с учетом диагонали дисплея, вполне может претендовать на звание бюджетного игрового аппарата. Остается надеяться, что затруднения с интерфейсом решат в одном из обновлений прошивки.

Redmi Note 9S продается у нас за 649 и 759 рублей в версиях с 4/64 и 6/128 ГБ памяти. При этом Redmi Note 8 Pro ( наш обзор ) стоит 699 и 749 рублей в модификациях с 6/64 и 6/128 ГБ памяти. На мой взгляд, несмотря на появление нового аппарата, «восьмерка» все еще не устарела. Но ее позже могут снять с продаж. Из других конкурентов — Galaxy A51 ( наш обзор ) от Samsung, хотя он немного дороже. Если не боитесь незнакомых брендов, можно попробовать Realme XT ( наш обзор ).

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Xiaomi: