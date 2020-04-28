Как обновить гардероб не выходя из дома? Советы стилиста

Источник материала: Tut.by

Мы все надеемся, что добровольный карантин закончится, эпидемиологическая ситуация улучшится, а люди снова вернутся к обычной жизни. Захочется ярких красок и впечатлений, начнется забег по магазинам в поисках чего-то нового. Однако освежить гардероб к весенне-летнему сезону можно уже сейчас в формате онлайн. Так можно не только провести время дома с пользой, но и сделать это максимально грамотно и вдумчиво.

Анна Чернявская Персональный стилист

Любой шопинг, онлайн или офлайн, всегда стоит начинать с подготовки к нему. Для начала поразмышляйте, есть ли у вас понимание своего стиля ? Если да, поздравляю, можно переходить к следующему шагу.

Если вы никогда не задумывались над своим персональным стилем, то сейчас самое время. В противном случае вы рискуете снова купить вещи, которые могут вам быстро разонравиться либо просто не будут сочетаться с тем, что уже есть в вашем шкафу.

Следующий важный шаг — это ревизия гардероба . Такая процедура точно никогда не лишняя. Очень хорошо помогает увидеть реальное положение вещей и заметить недостающие элементы в вашем шкафу.





Итак, когда вы осознали, чего же вам не хватает для весенне-летних выходов, можно приступить к ознакомлению с сезонными трендами. Сейчас информации очень много, необязательно даже читать, можно посмотреть видео на Youtube за чашечкой кофе.

Конечно, я не имею ввиду, что вам необходимо покупать все, что в тренде. Подумайте, что близко по духу именно вам, что может добавить новизны вашим образам.





И последний, самый важный шаг — это составление шопинг-листа. Это список того, что вам необходимо купить. Советую составлять его максимально подробно. Чем точнее задача, тем рациональнее покупка. Когда список готов, определите бюджет, сколько вы готовы потратить на ту или иную вещь, это помогает держать себя в рамках.





Когда подготовка закончена, самое время приступить к поиску необходимых вам позиций на сайтах.

У любой ситуации есть плюсы: для покупателя сейчас удачная пора, время скидок и выгодных предложений. Большое количество белорусских брендов и дизайнеров предлагают бесплатную и даже бесконтактную доставку курьером по Минску.

Например:

Mua Shop;

UNO MAS UNO;

Leorgofman;