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«Секс с мужем - это титанический труд над собой каждый раз». Психолог отвечает читательнице

28.04.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автор письма делится интимными переживаниями: несмотря на хорошие отношения с мужем, она не чувствует к нему сексуального влечения. Усугубляет ситуацию контраст: от молодого человека, в которого читательница была влюблена до знакомства с мужем, она сходила с ума. Может ли появиться страсть в отношениях, если ее не было изначально? Отвечает психолог.


— Мне 31 год, с мужем в браке 13 лет, вместе — 14. Познакомились в институте. Он у меня первый мужчина в плане физической близости. До него я была несколько лет влюблена в мальчика. Были настолько сильные эмоции, что у меня дрожали колени, стоило ему подойди, перехватывало дыхание от одного его взгляда, путались мысли, колотилось сердце. Тело тоже реагировало на него: меня тянуло к нему с невероятной силой, но при этом хотелось убежать. Но я знала, что не нравлюсь ему, и никогда не делала попыток сблизиться. У него появилась девушка, и я решила, что обязательно забуду его. Переключилась на моего нынешнего мужа.

Когда встретила будущего супруга, подобных чувств и эмоций не было. Было ощущение надежности, защищенности, правильности, что я «на своем месте». Я осознала, что люблю его, когда поняла, что для меня его судьба важнее, чем моя собственная. Он для меня лучший друг, самый близкий и родной человек. Интимная близость первые семь лет не приносила физического удовольствия, как бы я ни старалась. Затем я много читала о том, как исправить эту ситуацию, и научилась «настраиваться». Но это все равно титанический труд над собой каждый раз.


Мне нравится к нему прикасаться, целовать его, ласкать. Но мое тело плохо откликается в ответ на него. Сколько раз я ругала себя и мечтала, чтобы я чувствовала к нему то же самое, что и к первой любви. Возможно ли это? Можно ли это как-то исправить и добиться, чтобы реакция была такой же, как на того парня? Я так этого хочу!

Не знаю, имеет ли значение, но были в детстве проблемы с отцом. Он относился иногда не как к дочери… Но до насилия не доходило. В остальном был хорошим папой.

Комментарий психолога:

— Важно понимать, что есть понятие влюбленность, которая, как правило, характеризуется сексуальным влечением и страстью. И любовь, которая характеризуется прежде всего духовным, смысловым проживанием взаимоотношений.

Вы пишете, что до встречи с мужем были влюблены в мальчика, испытывали к нему очень сильные чувства и телесное влечение. И вы хотели бы переживать такие чувства и ощущения со своим мужем.

Тут важно понимать, что вы были влюблены в мальчика в подростковом периоде, когда ребенок становится взрослым. Все ощущается очень «ярко», впервые. Также в этот период активно пробуждается сексуальность.

Как таковых отношений с этим мальчиком у вас не было, все ваши чувства были в мире ваших фантазий и внутреннего напряжения. И при этом оно не реализовалось в вашу более близкую дружбу и отношения.

Я предполагаю, что ваши сильные переживания были связаны именно с этим.

Также вы пишете, что ваш отец иногда относился к вам не как к дочери. Трудно конкретно говорить про ваш случай, так как вы дали мало информации по этому поводу, но если в детстве ребенка соблазняет близкий родственник, тем более отец, то это впоследствии может сильно повлиять и на психическое состояние, и на сексуальную сферу.

Создать гармонию в отношениях и переживание ярких чувств и ощущений в отношениях с мужем возможно. Наладить сексуальную сферу тоже. Рекомендую перестать себя корить и ругать, попробовать доверительно поговорить о том, что вас волнует со своим мужем, а также обратиться за помощью к специалисту — психологу или сексологу. Справиться с этой трудностью очень хорошо помогает телесно-ориентированная психотерапия.

 
Теги: знакомства
 
 
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Автор письма делится интимными переживаниями: несмотря на хорошие отношения с мужем, она не чувствует к нему сексуального влечения. Усугубляет ситуацию контраст:...
 
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