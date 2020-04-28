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Суздальцев: Лукашенко хочет заразить как можно больше людей
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко, отказываясь вводить чрезмерно жесткие карантинные меры, надеется на выработку коллективного иммунитета к COVID-19 у жителей страны.
Такое мнение в комментарии
«Лукашенко продолжает настаивать на проведении массовых мероприятий. Приезжать в страну может, кто хочет, парад Победы на 9 мая не отменен, магазины работают, школьников зазывают на уроки, продолжается футбольный чемпионат и так далее. И тут получается интересный момент: одна часть населения верит правительству и продолжает жить в обычном режиме, а вторая – самостоятельно принимает меры, чтобы себя обезопасить», – сказал эксперт.
«Складывается ощущение, что Лукашенко хочет, чтобы заразилось как можно больше людей и у них выработался коллективный иммунитет. Тогда число зараженных будет снижаться и он скажет, что его подход был правильный. Увы, в Беларуси все привыкли, что Лукашенко никогда не признает своих ошибок. У них все прекрасно и все завидуют опыту их страны. Есть те, кто понимает, что ситуация абсурдная, но немало и тех, кто считает, что Лукашенко прав».
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Александр Лукашенко, отказываясь вводить чрезмерно жесткие карантинные меры, надеется на выработку коллективного иммунитета к COVID-19 у жителей страны.
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