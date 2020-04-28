Прорыв: расшифрован геном вируса герпеса – он сложнее, чем считали ранее

















Группа ученых из ФРГ и Британии расшифровала геном вируса простого герпеса. Они пишут в публикации в журнале Nature, что генетическая последовательность HSV-1 "значительно более комплексная, чем считалось".





Ранее предполагалось, что у вируса около 80 ORF (при некотором допущении, грубо говоря, генов, — ред.), но финальный результат показал – включая около двух сотен РНК-транскриптов, их 284. При этом 46 из недавно открытых генов кодируют сборку основных белковых структур частицы вируса, остальные – "второстепенные".





Вирус простого герпеса первого типа (HSV-1) – одна из самых распространенных инфекций человека (заражено 60-95% взрослого населения планеты), вызывает оральный/губной герпес. Размер частиц – 150-200 нм. После заражения мигрирует в нервную систему и остается там навсегда, иногда рецидивируя. Вакцины пока нет.





Восемь типов вирусов герпеса вызывают разные по тяжести заболевания у людей: HHV1 – губной герпес и герпетический стоматит, HHV2 – генитальный, VZV – ветряная оспа, HCMV – цитомегаловирус человека, EBV – вирус Эпштейна-Барр, HHV6 и HHV7 – псевдокраснуха и т.д.





Долгое время считалось, что HSV-1 вызывает лишь относительно простые симптомы вроде "губной простуды", однако более тщательные недавние исследования показали, что его действие на организм куда более комплексное и может стоять за самыми разными заболеваниями от рака в мочеполовой системе и энцефалита до пневмонии и болезни Альцгеймера.













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Изображение капсида вируса HSV-1:









Изучив HSV-1 более тщательно, можно будет применять его частицы для создания противораковых препаратов, чтобы точечно уничтожать некоторые типы опухолей, надеются генетики. Для безопасности потребуется вырезать из его генома определенные участки.





Кроме того, подчеркивают авторы исследования, секвенирование генома HSV-1 – это значительный шаг к созданию эффективной вакцины.





В феврале 2020-го генетики сообщили, что сумели отключить один из генов, который отвечает за наследственную форму неизлечимого бокового амиотрофического склероза.





В марте в журнале Nature появилась публикация, что SARS-CoV-2 – продукт естественной эволюции, а не созданный в лаборатории патоге