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В Сенно велосипедист попал под колёса Peugeot

28.04.2020 09:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 апреля около четырёх часов дня в Сенно произошёл наезд на велосипедиста. 

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 32-летний витеблянин за рулем Peugeot 407 двигался по улице Мичурино. Вблизи дома № 48 иномарка наехала на 59-летнего велосипедиста. 

В Сенно велосипедист попал под колёса Peugeot
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома 

Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. По факту аварии ведётся проверка. 

В начале апреля в Минске поворачивавший направо Opel столкнулся с велосипедистом.

Он получил ушибы – подробнее здесь

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 27 апреля около четырёх часов дня в Сенно произошёл наезд на велосипедиста.  Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 32-летний витеблянин за...
 
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