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В Сенно велосипедист попал под колёса Peugeot
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 апреля около четырёх часов дня в Сенно произошёл наезд на велосипедиста.
Как
Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. По факту аварии ведётся проверка.
В начале апреля в Минске поворачивавший направо Opel столкнулся с велосипедистом.
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Новости Беларуси. 27 апреля около четырёх часов дня в Сенно произошёл наезд на велосипедиста. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 32-летний витеблянин за...
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