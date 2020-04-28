В Сенно велосипедист попал под колёса Peugeot

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 апреля около четырёх часов дня в Сенно произошёл наезд на велосипедиста.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 32-летний витеблянин за рулем Peugeot 407 двигался по улице Мичурино. Вблизи дома № 48 иномарка наехала на 59-летнего велосипедиста.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. По факту аварии ведётся проверка.

В начале апреля в Минске поворачивавший направо Opel столкнулся с велосипедистом.